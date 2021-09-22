Участники "Холостячки" по разным причинам идут на популярный проект. Один из мужчин, Андрей Задворный рассказал, почему решил принять участие в шоу. Для него это идеальный момент в жизни, ведь он не занят работой и долгое время находится без отношений.

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Почему Андрей из "Холостячки" пришел на шоу

Мужчина в деталях рассказал о причинах своего решения. Он выделил сразу несколько главных аспектов:

Выход из зоны комфорта. Задворный захотел попробовать себя в совершенно новых, экстремальных условиях.

Задворный захотел попробовать себя в совершенно новых, экстремальных условиях. Новый опыт. "Многие люди мечтали оказаться "за кулисами", в самом центре съемочного процесса, стать героем своего мультика, фильма, сериала", – считает предприниматель.

"Многие люди мечтали оказаться "за кулисами", в самом центре съемочного процесса, стать героем своего мультика, фильма, сериала", – считает предприниматель. Знакомство с интересными людьми. Андрей отметил, что после проекта могут сложиться максимум одни романтические отношения. Однако дружеских отношений между мужчинами может быть в десятки раз больше.

Андрей отметил, что после проекта могут сложиться максимум одни романтические отношения. Однако дружеских отношений между мужчинами может быть в десятки раз больше. Поиск любви. Задворный подчеркнул, что найти любовь на проекте не так уж и легко, ведь для этого должны совпасть желания, мировоззрения, совместимость партнеров и многое другое. Но предприниматель выразил надежду, что это все-таки возможно.



Андрей Задворный / Фото из инстаграма мужчины

Добавим, что на первую вечеринку-знакомство с мужчинами к "Холостячке" Злате Огневич пришел Макс Ежов – танцовщик балета Поляковой и партнер Леси Никитюк на "Танцах со звездами".

Певица не оставила его в проекте, поскольку решила, что он участвует только ради пиара. Пользователи сети также заподозрили в этом шоумена. Ежов прокомментировал такие обвинения в инстаграме, где сказал, что "слова правды" в этом все-таки есть.

Текст публикации Андрея Задворного

Почему я пошел на "Холостячку".

Для меня, в первую очередь, это выход из зоны комфорта, попробовать себя в новых, экстремальных для обычного человека условиях. В моей жизни сейчас просто идеальный для этого момент. Я не погружен с головой в дела, у меня уже полтора года нет отношений. Почему бы и нет?

Получить новый интересный опыт. Многие люди мечтали оказаться "за кулисами", в самом центре съемочного процесса, стать героем своего мультика, фильма, сериала.

Знакомство с интересными людьми. Как вы уже заметили, на проекте много достойных, интересных, успешных людей и если любовь, в лучшем случае, будет всего лишь одна в финале, то дружеских, товарищеских связей будет десятки друг с другом.

Отмечу, что для меня было важно, что это очень экологичный проект, без трэша, где можно проявлять себя настоящего и в этом и есть твоя ценность, как участника проекта, (героя).

Найти любовь? Скепсис. Здоровый и обоснованный скепсис. Любовь – это чудо, это стечение тысяч обстоятельств, случайностей, которые делают людей сначала симпатичными друг другу, потом интересными, далее желанными, со временем необходимыми и, в итоге, незаменимыми друг для друга. Должно совпасть все: от внешней симпатии, сексуального влечения, запахов, совместимости в сексе, жизненных интересов, ценностей, взглядов на семью и мечты о будущем.

Легко ли найти любовь? Точно нет.

Возможно ли это? Я в это верю.