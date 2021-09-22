Учасники "Холостячки" з різних причин йдуть на популярний проєкт. Один з чоловіків, Андрій Задворний, розповів, чому вирішив взяти участь в шоу. Для нього це ідеальний момент у житті, адже він не зайнятий роботою та довгий час перебуває без стосунків.

Це цікаво "Холостячка" Злата Огнєвіч зізналася, чи знайшла кохання на проєкті

Чому Андрій з "Холостячки" прийшов на шоу

Чоловік у деталях розповів про причини свого рішення. Він виділив одразу кілька головних аспектів:

Вихід з зони комфорту. Задворний захотів спробувати себе в абсолютно нових, екстремальних умовах.

Задворний захотів спробувати себе в абсолютно нових, екстремальних умовах. Новий досвід. "Багато людей мріяли опинитися "за лаштунками", в самому центрі знімального процесу, стати героєм свого мультика, фільму, серіалу", – вважає підприємець.

"Багато людей мріяли опинитися "за лаштунками", в самому центрі знімального процесу, стати героєм свого мультика, фільму, серіалу", – вважає підприємець. Знайомство з цікавими людьми. Андрій зазначив, що після проєкту може скластися максимум одні романтичні стосунки. Однак дружніх стосунків між чоловіками може бути в десятки разів більше.

Андрій зазначив, що після проєкту може скластися максимум одні романтичні стосунки. Однак дружніх стосунків між чоловіками може бути в десятки разів більше. Пошук любові. Задворний підкреслив, що знайти кохання на проєкті не так вже й легко, адже для цього повинні збігтися бажання, світогляди, сумісність партнерів та багато іншого. Та підприємець висловив сподівання, що це все-таки можливо.



Андрій Задворний / Фото з інстаграму чоловіка

Додамо, що на першу вечірку-знайомство з чоловіками до "Холостячки" Злати Огнєвіч прийшов Макс Єжов – танцівник балету Полякової та партнер Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками".

Співачка не залишила його у проєкті, оскільки вирішила, що він бере участь лише заради піару. Користувачі мережі також запідозрили в цьому шоумена. Єжов прокоментував такі звинувачення в інстаграмі, де сказав, що "слова правди" у цьому таки є.

Текст публікації Андрія Задворного

Чому я пішов на "Холостячку".

Для мене, в першу чергу, це вихід із зони комфорту, спробувати себе в нових, екстремальних для звичайної людини умовах. У моєму житті зараз просто ідеальний для цього момент. Я не занурений з головою в справи, у мене вже півтора року немає відносин. Чому б і ні?

Отримати новий цікавий досвід. Багато людей мріяли опинитися "за лаштунками", в самому центрі знімального процесу, стати героєм свого мультика, фільму, серіалу.

Знайомство з цікавими людьми. Як ви вже помітили, на проєкті багато гідних, цікавих, успішних людей і якщо любов, в кращому випадку, буде всього лише одна в фіналі, то дружніх, товариських зв'язків буде десятки один з одним.

Зазначу, що для мене було важливо, що це дуже екологічний проєкт, без трешу, де можна проявляти себе справжнього і в цьому і є твоя цінність, як учасника проєкту, (героя).

Знайти кохання? Скепсис. Здоровий і обгрунтований скепсис. Любов – це диво, це збіг тисяч обставин, випадковостей, які роблять людей спочатку симпатичними один одному, потім цікавими, далі бажаними, з часом необхідними й, в підсумку, незамінними один для одного. Має збігтися все: від зовнішньої симпатії, сексуального потягу, запахів, сумісності в сексі, життєвих інтересів, цінностей, поглядів на сім'ю і мрії про майбутнє.

Чи легко знайти любов? Точно ні.

Чи це можливо? Я в це вірю.