7 выпуск "Холостяка" ошеломил зрителей откровенными признаниями. Во время свидания с Розали на безлюдном пляже Михаил рассказал, что в детстве он страдал от болезни, которая может стать причиной смерти.

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Болезнь Михаила Заливако

Мужчина поделился, что все детство провел в больницах. У него были серьезные проблемы с кровью.

Меня лечили постоянно. Геморрагический васкулит – аутоиммунное заболевание. Разрывался сосуд, и кровь выходила под кожу. Переживали, что это может быть на суставах и внутренних органах,

– поделился Заливако.

"Я вообще был похож на нить зеленого цвета. Ничего нельзя было есть в течение двух лет. Меня не вылечили. Просто со временем болезнь перестала проявляться. Теперь все хорошо", – рассказал "Холостяк".

Сейчас мужчина активно занимается спортом, обожает ходить в горы и покорять новые вершины. А вот в детстве у него и в самом деле были серьезные проблемы со здоровьем. Раньше "Холостяк" рассказывал, что ломал спину и заново учился ходить.