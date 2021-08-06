Владимир и Елена расстались более года назад, но обсуждения вокруг них не исчезают до сих пор. Войченко дала новое громкое интервью, в котором рассказала, почему до сих пор не может наладить отношения с бывшим мужем и отцом ее детей.

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Войченко о сложных отношениях с Остапчуком

Елена подчеркнула, что просила бывшего исполнять финансовые обязанности перед детьми, помогать ей с воспитанием. Однако Владимир постоянно отказывался и думал, что Войченко просто пытается вернуть его.

Я письменно просила его публично не лгать, не обсуждать меня как мать детей. Если хочет комментировать меня как любовницу, жену – пожалуйста. Он подписал это еще в мае, но нарушил. Я не рассказываю много неприятных вещей, которые он делает в течение долгих лет. Их столько, что хватит на 5 интервью,

– сказала Лена.

Также женщина добавила, что пыталась наладить коммуникацию с нынешней избранницей Остапчука – Кристиной Горняк. Это произошло после того, как она поняла, что диалог с Владимиром не получится.

"Я понимаю, что Владимир обсуждает все моменты с Кристиной, она что-то советует. Предлагала, чтобы мы с ней все решали. Думала, так будет проще. Он отказался", – добавила Елена.

Войченко подчеркнула, что в браке она делала все для того, чтобы сохранить семью: "Я пробовала терпеть, разговаривать, просить, водить к психологу. Мне надо было уйти гораздо раньше. Но тогда не имела бы сына".

Интервью Елены Войченко: смотрите видео онлайн

Напомним, Войченко и Остапчук развелись после 12 лет брака. За время совместной жизни у них родилось двое общих детей – сын Эван-Александр и дочь Эмилия. Елена рассказывала, что одной из причин разрыва отношений стала ложь Владимира и его измены.