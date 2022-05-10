Украинская прима-балерина Екатерина Кухар 24 февраля была с мужем во Франции, а ее дети – в Украине. Поэтому как только звезда узнала войну, невероятно волновалась и ждала, когда друзья помогут вывезти потомков.

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Как Екатерина Кухар забирала детей из Украины

Все усложняло то, что сын танцовщицы был в Закарпатье, а дочь Настя – в Киеве вместе с няней.

Когда звонит близкий человек, плачет в трубку и говорит, что началась война, бомбят Борисполь – состояние полного шока и беспомощности. Я вообще не понимала, что делать, как мне дышать и спасать детей,

– призналась Екатерина Повар.

"Время, когда мы пытались вывезти детей из Украины, было для нас адом. Мы забрали Тимура с венгерской границы, где мы и ночевали с мужем. Сын и кумовья шли пешком 8 часов, потому что очередь из машин была 40 километров. Мы забрали Тимура из границы в день его рождения (26 февраля). Когда я его встретила, очень сильно плакала.

На следующий день удалось вывезти и дочь Настю. Ее привезла на границу няня вместе с друзьями.

Настю с няней вывозили мои друзья. Сломалась машина. Ехали через Белую Церковь, где все происходило в тот момент – я очень волновалась, думала, сойду с ума. Они ночевали в каком-нибудь старом доме без света, воды, добирались на переводных. Я горела в аду,

– рассказала Екатерина Кухар.



Екатерина Кухар с дочерью / Фото из инстаграма звезды

Родители знаменитости остались в Украине. Они отказываются ходить в бомбоубежища, но сидят в самом безопасном месте в доме: "Они сказали: "Это наш дом, мы будем здесь до конца". Единственное, чем они меня успокоили, это то, что они поставили кресла в самом безопасном, по мнению экспертов, зоне квартиры. Даже отказываются идти в бомбоубежища, когда звучат сирены. Говорят: "Все хорошо, слушаем Арестовича, сидим в креслах, не волнуйся".