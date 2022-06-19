Выбрали разные пути: Тарас Цымбалюк разошелся с женой через год после свадьбы

Украинский актер Тарас Цымбалюк сообщил о расставании с женой. Он признался, что пара избрала разные пути.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк разошелся с женой Тиной. Менее года назад они сыграли свадьбу в Карпатах.

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Тарас Цымбалюк разошелся с женой

Знаменитость опубликовал фото с Тиной в инстаграм-сторезе, где и сообщил о расставании. Он написал, что благодарен за время, которое пара провела вместе. Они пробыли вместе четыре года.

Мы с Тиной больше не пара. Даже после прекрасных четырех лет вместе так бывает: чтобы оставаться счастливыми должны выбирать отдельные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается,

– признался актер.



Тарас Цымбалюк разошелся с женой / Фото из инстаграма Тараса Цымбалюка

Что известно о браке Тараса Цымбалюка и Тины Антоненко

Актер познакомился с визажисткой и фотографией Тиной Антоненко на съемках клипа Монатика на трек "Вечность". Там девушка работала художницей по гриму. Затем между ними завязались романтические отношения.

Когда Тарас Цымбалюк был участником проекта "Танцы со звездами", он решился признаться в Тени. Во время одного из прямых эфиров он сделал ей предложение. Девушка согласилась выйти за него замуж по прошествии трех лет отношений.

3 июля влюбленные поженились. Их свадьба прошла не на Мальдивах, а посреди Карпат. Они сказали друг другу "да" на фоне красивой арки из живых цветов, пригласили гостей за праздничный стол под открытым небом и исполнили первый свадебный танец под дождем.

Развод во время войны

Заметим, что многие звезды начали расставаться во время войны. Среди таких: