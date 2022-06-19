Выбрали разные пути: Тарас Цымбалюк разошелся с женой через год после свадьбы

19 июня 2022 , 19:27
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Источник:

инстаграм Тараса Цымбалюка

Украинский актер Тарас Цымбалюк сообщил о расставании с женой. Он признался, что пара избрала разные пути.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк разошелся с женой Тиной. Менее года назад они сыграли свадьбу в Карпатах.

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Тарас Цымбалюк разошелся с женой

Знаменитость опубликовал фото с Тиной в инстаграм-сторезе, где и сообщил о расставании. Он написал, что благодарен за время, которое пара провела вместе. Они пробыли вместе четыре года.

Мы с Тиной больше не пара. Даже после прекрасных четырех лет вместе так бывает: чтобы оставаться счастливыми должны выбирать отдельные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается,
– признался актер.


Тарас Цымбалюк разошелся с женой / Фото из инстаграма Тараса Цымбалюка

Что известно о браке Тараса Цымбалюка и Тины Антоненко

  • Актер познакомился с визажисткой и фотографией Тиной Антоненко на съемках клипа Монатика на трек "Вечность". Там девушка работала художницей по гриму. Затем между ними завязались романтические отношения.
  • Когда Тарас Цымбалюк был участником проекта "Танцы со звездами", он решился признаться в Тени. Во время одного из прямых эфиров он сделал ей предложение. Девушка согласилась выйти за него замуж по прошествии трех лет отношений.
  • 3 июля влюбленные поженились. Их свадьба прошла не на Мальдивах, а посреди Карпат. Они сказали друг другу "да" на фоне красивой арки из живых цветов, пригласили гостей за праздничный стол под открытым небом и исполнили первый свадебный танец под дождем.

Развод во время войны

Заметим, что многие звезды начали расставаться во время войны. Среди таких:

  • Певица Наталья Валевская развелась с мужем Владимиром Пригладем после 20 лет совместной жизни.
  • Надя Дорофеева разошлась с Владимиром Дантесом еще до войны, но решила объявить об этом позже.
  • Победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан призналась, что они с Мишей Заливако больше не вместе.
Автор: Марія Касій