Вы легенда, – Тина Кароль публично расхваливала Софию Ротару
Источник:инстаграм фан-клуба Тины Кароль
Накануне Дня Независимости скандальная София Ротару вернулась в Украину. На удивление, встретили ее с почестями. Певица открыла грандиозный концерт на "Олимпийском" и получила премию "Национальная легенда". Более того, артистку публично расхваливала Тина Кароль.
Украинская поп-дива пела дифирамбы Софии Ротару во время церемонии вручения премии "Национальная легенда", которая состоялась 22 августа возле Мариинского дворца. Певица вместе с шестью деятелями культуры и спорта получила первые государственные знаки отличия. По этому случаю Тина Кароль обратилась к 74-летней коллеге с приветственной речью.
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"София Михайловна, много у вас поклонников по всему миру, и я не исключение. Я помню, как мои родители смотрели "Пісню року" каждый год, а я потом копировала вас, потому что мечтала быть Софией Ротару", – неожиданно высказалась артистка.
Тина Кароль спела строчки из песен Ротару "Лаванда", "Было, но прошло" и призналась, что за рулем авто слушает ее "Хуторянку" до последнего аккорда. Песни Софии Ротару певица назвала "саундтреками к сердцам, к жизням миллионов людей".
Вы – красота, вы – украшение, вы – символ женственности, вы – легенда, многонациональная легенда. Вы – звезда, хоть говорят, звезд много, а вы – особенная. Вы та звезда, без которой никак, вы – солнце,
– заявила Тина Кароль.
В то время, как певица расхваливала Софию Ротару, та сидела рядом с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской и сдержанно улыбалась.
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Как оскандалилась София Ротару
- За певицей неспроста закрепилось звание "гастролерки", ведь после событий 2014 года она активно гастролировала по России, поздравляя с Новым годом и Днем защитника, получала российские музыкальные награды и выступала перед российскими олигархами.
- До ноября 2019 года певица упорно отказывалась комментировать вооруженную агрессию России против Украины, а тогда в конце концов призналась: никогда не спонсировала украинских военных, потому что "абсолютно миролюбивый человек".
- Первое возвращение скандальной Ротару в Украине состоялось в декабре 2020 года, когда она выступила в новогоднем Квартале 95. Ее появление на сцене стало полной неожиданностью для зрителей.
- Сейчас российская гастролерша открывает праздничный концерт на "Олимпийском" к 30-летию Независимости, из рук президента получает награду "Национальная легенда" и вместе с тем выступает на "Новой волне" в России.