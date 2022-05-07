Группа The Rasmus не осталась в стороне от войны в Украине, ведь финские музыканты неоднократно были в нашей стране с концертами. И сейчас группа не оставляет мечты приехать снова с концертом после нашей победы в войне.

Читайте наше предыдущее интервью В этом году Евровидение должно быть об Украине – представительница Литвы о войне и выступлении на конкурсе

В рамках проекта "Интервью24" мы пообщались с фронтменом группы Лаури Илоненом, который рассказал о том, почему The Rasmus поехали на Евровидение, о чем будут петь на конкурсе, о своем знакомстве с группой Kalush Orchestra и шансах Украины на победу в конкурсе.

Трудно ли популярным артистам выступать на Евровидении

Вы далеко не новое имя в мировой рок-музыке. Чувствуете ли от этого особую ответственность за выступление и результат на Евровидении?

Я думаю, что финны ждут от нас хорошего результата. Однако, знаете, в Финляндии распространено такое явление – сначала тебя восхваляют "О, да это же наши ребята", но если результат будет плохим, тебя могут буквально спустить в унитаз.

Поэтому мы стараемся выступить как можно лучше, настолько это возможно. Конечно, есть давление, но мы, можно сказать, тренировались много лет. Мы почти 30 лет вместе как группа, потому мы знаем, как выступать на сцене.

У вас уже прошли 2 репетиции на сцене Евровидения в Турине. Какие у вас впечатления от сцены? Удалось ли воплотить все замыслы в номере?

Сцена очень большая, световое шоу будет отличным, что дает нам действительно много возможностей. Однако мы решили быть близко друг к другу на сцене. Это такова наша тактика, потому что мы верим в химию между нами. Мы всегда на сцене рядом друг с другом, потому что важно иметь связь. Мы хотим, чтобы это было основным элементом нашего выступления.



The Rasmus на сцене Евровидения / Фото EBU

Репетиции на сцене прошли хорошо. Наша вторая репетиция прошла утром 5 мая. Хотя я не считаю, что 9 утра это лучшее время, чтобы играть рок. Ну разве если ты уже успел сходить в бар.

Почему The Rasmus решили поехать на Евровидение

В этом году вы победили на финском нацотборе Евровидения. Что вас натолкнуло на участие и как возникло желание поехать на Евровидение?

Наши фаны просили нас много лет принять участие в Евровидении. Впервые это было около 10 лет назад, когда фаны спрашивали нас, не хочет ли The Rasmus выступить на конкурсе.

Затем в 2020 году началась пандемия коронавируса, из-за чего мы вообще не могли выступать, потому что все было закрыто. Поэтому Евровидение для нас стало своеобразной идеей сделать что-то креативное и снова достичь чего-то вместе.

Последние 6 месяцев перед отбором были очень важны для нашей группы. Это было время, когда нас покинул наш гитарист, потому в сентябре у нас появилась новая участница – Эмилия.



Эмилия Сухонен – новая гитаристка группы / Фото EBU

Поэтому конкурс – это возможность сделать что-то хорошее, классно провести время и сделать что-то такое, что бы снова объединило нас как группу.

Ваша песня называется Jesabel. Могли бы вы рассказать о ней несколько больше? О чем эта песня и что вы ею хотите донести до аудитории конкурса?

Ну, как ни странно, эта песня об Изабелле. В этом случае это девушка, но это может быть и парень и вообще любой, кто чувствует себя уверенным, независимым, даже опасным, но одновременно веселым. Это тот человек, который наслаждается жизнью, многое рискует, но живет на максимум.

Я вот, например, всегда жил свою жизнь по-особому. У меня никогда не было "настоящей работы" или порой пытался выжить, как артист. Это немного похоже на анархистку, возможно даже бунтарку – именно такова наша Изабель.

Jesabel – песня, с которой The Rasmus выступит на Евровидении: смотрите видео

The Rasmus и Kalush Orchestra готовят фанам сюрприз

Я знаю, что у вас была встреча с представителями Украины на Евровидении в этом году – группой Kalush Orchestra. Могли бы вы о ней рассказать больше?

Мы имели возможность встретиться трижды. И честно, я чувствую, что мы с ними очень похожи. Между ними на сцене такая же энергия, какая есть в нашей группе. У них отличное настроение и мне очень сильно нравится их песня. Ванна действительно замечательная. Думаю, именно они и победят.

Несколько дней назад Kaalush Orchestra направили нам сообщение с вопросом, не хотели бы мы с ними сделать вместе, скажем так, "музыкальную штуку". Мы согласились, и вот сейчас работаем над этим.

Я думаю, что видео уже появится на следующей неделе. Несмотря на напряженный график, мы планируем сделать небольшой сюрприз.

Честно, должен сказать о том, что нам очень досадно наблюдать за происходящим в Украине. Мы хотим выразить свою поддержку украинцам.



The Rasmus i Kalush Orchestra / Скриншот

Хотя, знаете, быть здесь (в Турине – 24 канал) рядом с другими артистами из Европы, в частности с Kalush Orchestra действительно невероятно. Однако несколько грустно из-за того, что происходит в Украине. Несмотря на это, мы чувствуем определенную силу – Европа объединена и демонстрирует свою любовь и уважение к украинцам, свою поддержку вашему народу.

После войны приедем с концертом: обращение Лаури Илонена к украинцам

В Украине у вас немало фанатов, вы неоднократно бывали здесь с концертами. Что бы вы хотели сказать своим фанам и вообще всем украинцам в такое нелегкое время?

Мы бывали в Украине последние несколько лет, поэтому должен признать, что ваша страна действительно важна для нашей группы. Да, у нас действительно здесь много поклонников.

Всем украинцам, в том числе фанатам The Rasum, мы хотим еще раз выразить свою любовь и поддержку. Мы хотим после войны вернуться в Украину с концертом, обнять вас и отлично провести время. Верим, что это скоро.



The Rasmus откроют второй полуфинал Евровидения в Турине / Фото EBU