В новом интервью Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) сделал потрясающее признание. Несмотря на то, что артист является участником известной группы Mozgi, он готовится к старту сольной карьеры.

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Музыкант утверждает, что много времени проводит на студии, обдумывая будущий репертуар. В Позитива уже есть наработанный материал, рассекречивать который он не спешит.

Будет сольная карьера. Я надеюсь, что она удастся. Есть очень много материала, который уже был написан,

– поделился экс-участник группы "Время и Стекло".

Добавим, после распада группы "Время и Стекло", которая просуществовала 10 лет, Позитив не остался ни с чем. Он поет в составе коллектива Mozgi с момента его создания. Кроме того, в феврале этого года певец выпустил дуэтную песню с подопечной Потапа Мишель Андраде – "100 тысяч минут", которая стала саундтреком одноименного сериала.