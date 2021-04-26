У новому інтерв'ю Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) зробив приголомшливе зізнання. Попри те, що артист є учасником відомого гурту Mozgi, він готується до старту сольної кар'єри.

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Музикант стверджує, що багато часу проводить на студії, обмірковуючи майбутній репертуар. У Позитива вже є напрацьований матеріал, розсекречувати який він не поспішає.

Буде сольна кар'єра. Я сподіваюся, що вона вдасться. Є дуже багато матеріалу, який вже був написаний,

– поділився ексучасник гурту "Время и Стекло".

Додамо, після розпаду гурту "Время и Стекло", який проіснував 10 років, Позитив не залишився ні з чим. Він співає у складі колективу Mozgi з моменту його створення. Крім того, у лютому цього року співак випустив дуетну пісню з підопічною Потапа Мішель Андраде – "100 тисяч хвилин", яка стала саундтреком однойменного серіалу.