Украинская певица Надя Дорофеева находится за границей, где выступает на благотворительных концертах и мероприятиях. 11 июня она спела на благотворительном футбольном матче "Л'Успіталет" – "Динамо", который прошел в Испании.

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Надя Дорофеева осуществила мечту

На матче исполнительница спела свою недавнюю песню, которую записала в дуэте с Артемом Пивоваровым – "Думы". Вместе с ней выступила 13-летняя девочка из Николаевщины, пострадавшая от войны, развязанной Россией.

Сегодня у меня было особое выступление – выступление рядом с очень сильной девочкой, которой всего 13 лет и недавно во время обстрелов родного дома в Николаевской области была ранена металлическим обломком, который оставался в ее виске в течение нескольких недель…

– рассказала Надя Дорофеева.

Исполнительница подчеркнула, что София – пример для всех продолжать жить и ценить каждую секунду: "Софийка – невероятный пример силы и желания жить мирную прекрасную жизнь, ежедневно развиваться, не теряя ни дня и ценя каждый миг. Для меня честь стать частицей ее мечты и выступить вместе на благотворительном матче "Динамо" U16 в Испании. Спасибо тебе, Соня!".

Надя Дорофеева спела с Соней из Николаевской области: смотрите видео

Поклонники тронуты видео выступления исполнительницы с 13-летней Соней, о чем пишут в комментариях: