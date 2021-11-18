Времени не всегда хватает, – муж MamaRika об интимной жизни в отношениях

Муж украинской певицы MamaRika ранее рассказывал, что после родов звезда стала еще более сексуальной. Поэтому его засыпали вопросами о том, есть ли у них секс после рождения сына. Сергей Середа ответил, что он есть, однако времени на это не всегда хватает.

Украинская певица MamaRika признавалась, что во время беременности ей запретили заниматься сексом. Поэтому около 10 месяцев интимной жизни у четы певицы и юмориста Сергея Середы практически не было.

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Муж MamaRika об интиме с женой

На днях муж артистки решил опубликовать откровенное сообщение о том, как изменилась интимная жизнь с MamaRika после рождения сына.

Недавно я писал пост о том, что после рождения Давида MamaRika стала более женственной и сексуальной, после чего сразу получил кучу сообщений с вопросом: "Есть ли секс после родов?" Хочу сразу дать однозначный ответ – секс есть, времени не всегда хватает!

– признался Сергей Середа.

Мужчина добавил, что рождение детей не должно негативно влиять на жизнь родителей в целом. Тем более оно не должно ухудшать интимные отношения.

"Ребенку нужна крепкая семья и счастливые родители, а если вы не будете уделять времени себе и находить его на то, чтобы провести время друг с другом, то боюсь долго счастливой и крепкой семья оставаться не будет!" – убежден юморист и ведущий.



MamaRika с мужем / Фото из инстаграма Сергея Середы

Отношения MamaRika с мужем после рождения сына

Исполнительница признавалась, что после рождения первенца не обошлось и без проблем в отношениях. Потому что все "перевернулось с ног на голову".

MamaRika рассказывала, что у супругов не было времени друг на друга, поэтому они начали конфликтовать. Порой ссоры бывали очень "горячими". Однако пара поняла, что следует как можно больше времени быть вдвоем, больше обниматься и все отпускать.

В то же время знаменитость добавляла, что с появлением на свет малыша "жизнь изменилась полностью! Но однозначно в лучшую сторону. Сын научил нас терпению, состраданию, умению ценить время и безгранично любить".

Текст публикации Сергея Середы

Недавно я писал пост о том, что после рождения Давида MamaRika стала более женственной и сексуальной, после чего сразу получил кучу сообщений с вопросом: "Есть ли секс после родов?" Хочу сразу дать однозначный ответ – секс есть, времени не всегда хватает!

Теперь поподробнее! Я глубоко убежден, что рождение детей ни в коем случае не должно негативно влиять на вашу жизнь, и я сейчас говорю не только о повседневной жизни, но и об интимной. Ребенку нужна крепкая семья и счастливые родители, а если вы не будете уделять времени себе и находить его на то, чтобы провести время друг с другом, то боюсь долго счастливой и крепкой семья оставаться не будет!

Другой момент, как решить вопрос с выбором безопасной для здоровья контрацепции, которую можно использовать даже в период кормления грудью? И тут я вам скажу, все оказалось достаточно просто, оказывается, на рынке не так много контрацептивов, не содержащих гормоны, которые могут давать системные побочные эффекты! Для нас с Настей этот фактор был суперважным! Конечно же важно придерживаться всех рекомендаций, указанных в инструкции, без этого никак.

Наверное, некоторые подумали: "зачем так сильно вникать в этот вопрос?" Не знаю как вы, а мне кажется, что мужчина должен понимать всю важность этого вопроса, поскольку забота о его жене заключается не только в том, чтобы прибить полку и выбросить мусор, но еще и в понимании того, какой должна быть контрацепция!

Ну что, я вам честно рассказал свое мнение по этому поводу, теперь хотелось бы услышать ваш ответ на тот же вопрос: "Есть ли секс после родов?"