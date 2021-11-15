Молодые супруги не скрывают, что любят посещать различные античные города, раскопки, замки, дворцы, какие-то особенные места на природе. Потому что именно там они получают большое возбуждение.

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Мы освятили Парфенон, замок Эжена в Стокгольме, храм Нимфеи в Турции. Много мест в Европе. Мы получаем возбуждение от предметов искусства,

– рассказал Антин Мухарский, пошутив, что планирует совершить "освящение" еще в парижском Лувре.

В частности, влюбленные поделились, что их отношения начались с уважения и доверия. Когда-то жена Антина – Елизавета Бельская была составительницей его книги, а 24 августа 2014 года они впервые сблизились. Впоследствии они тайно обвенчались в Киеве в присутствии свидетелей и священника, а в 2020 году во главе с консулом – тайно женились. Перед отношениями пара сдала все анализы, особенно Антин, так как признался, что имел довольно бурную интимную жизнь перед Елизаветой.

"Вы берете меня как человека, который только ступает на путь новой семьи, вот моя справка. "Резус-фактор, анализы того и того, количество гемоглобина, отсутствие инфекций в организме после бурной жизни", – добавил 52-летний телеведущий .



Антин Мухарский с женой Елизаветой / Фото из фейсбука Антина

Кстати, пара до сих пор называет друг друга на "вы", хотя после их венчания прошло уже несколько лет. По словам супругов, это помогает в семейной жизни, потому что "сложно поссориться с человеком, к которому уважительно относишься". Также Мухарский называет любимую "ангелом, вытащившим его из пропасти хаоса". А вот о детях супруги говорят неохотно, потому как ни он, ни она не планируют их вместе рожать и воспитывать.

Что известно о личной жизни Антина Мухарского