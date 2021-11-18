Часу не завжди вистачає, – чоловік MamaRika про інтимне життя у стосунках

Чоловік української співачки MamaRika раніше розповідав, що після пологів зірка стала ще більш сексуальною. Тому його засипали запитаннями про те, чи є в них секс після народження сина. Сергій Середа відповів, що він є, однак часу на це не завжди вистачає.

Українська співачка MamaRika зізнавалась, що під час вагітності їй заборонили займатися сексом. Тому близько 10 місяців інтимного життя у подружжі співачки та гумориста Сергія Середи практично не було.

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Чоловік MamaRika про інтим з дружиною

Днями чоловік артистки вирішив опублікувати відвертий допис про те, як змінилося інтимне життя з MamaRika після народження сина.

Нещодавно я писав пост про те, що після народження Давіда, MamaRika стала більш жіночною і сексуальною, після чого відразу отримав купу повідомлень з питанням: "Чи є секс після пологів?" Хочу одразу дати однозначну відповідь – секс є, часу не завжди вистачає!

– зізнався Сергій Середа.

Чоловік додав, що народження дітей не має негативно впливати на життя батьків загалом. Тим паче воно не повинно погіршувати інтимні стосунки.

"Дитині потрібна міцна сім'я та щасливі батьки, а якщо ви не приділятимете часу собі й знаходитиме його на те, щоб провести час один з одним, то боюся довго щасливою, і міцною така сім'я залишатись не буде!" – переконаний гуморист і ведучий.



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму Сергія Середи

Стосунки MamaRika з чоловіком після народження сина

Виконавиця зізнавалась, що після народження первістка не обійшлось і без проблем у відносинах. Бо все "перевернулося з ніг на голову".

MamaRika розповідала, що у подружжя не було часу один на одного, тому вони почали конфліктувати. Деколи сварки бували дуже "гарячими". Однак пара зрозуміла, що слід якнайбільше часу бути удвох, більше обійматися та все відпускати.

Водночас знаменитість додавала, що з появою на світ малюка "життя змінилося повністю! Але однозначно в кращу сторону. Син навчив нас терпіння, співчуття, вміння цінувати час і безмежно любити".

Текст публікації Сергія Середи

Нещодавно я писав пост про те, що після народження Давіда, MamaRika стала більш жіночною і сексуальною, після чого відразу отримав купу повідомлень з питанням: "Чи є секс після пологів?" Хочу одразу дати однозначну відповідь – секс є, часу не завжди вистачає!

Тепер детальніше! Я глибоко переконаний, що народження дітей в жодному разі не повинно негативно впливати на ваше життя, і я зараз говорю не тільки про повсякденне життя, але й про інтимне. Дитині потрібна міцна сім'я та щасливі батьки, а якщо ви не приділятимете часу собі й знаходитиме його на те, щоб провести час один з одним, то боюся довго щасливою, і міцною така сім'я залишатись не буде!

Інший момент, як вирішити питання з вибором безпечної для здоров'я контрацепції, яку можна використовувати навіть у період годування грудьми? І тут я вам скажу, все виявилося досить просто, виявляється на ринку, не так багато контрацептивів, що не містять гормони, які можуть давати системні побічні ефекти! Для нас з Настею цей фактор був суперважливим! Звичайно ж важливо дотримуватися всіх рекомендацій, зазначених в інструкції, без цього ніяк.

Напевно, деякі подумали: "навіщо так сильно вникати в це питання?" Не знаю як ви, а мені здається, що чоловік повинен розуміти всю важливість цього питання, оскільки турбота про його жінку полягає не тільки в тому, щоб прибити полицю і викинути сміття, але ще й у розумінні того, якою має бути контрацепція!

Ну що, я вам чесно розповів свою думку з цього приводу, тепер хотілося б почути вашу відповідь на те саме питання: "Чи є секс після пологів?"