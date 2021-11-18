Украинская певица MamaRika признавалась, что во время беременности ей запретили заниматься сексом. Поэтому около 10 месяцев интимной жизни у четы певицы и юмориста Сергея Середы практически не было.

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Муж MamaRika об интиме с женой

На днях муж артистки решил опубликовать откровенное сообщение о том, как изменилась интимная жизнь с MamaRika после рождения сына.

Недавно я писал пост о том, что после рождения Давида MamaRika стала более женственной и сексуальной, после чего сразу получил кучу сообщений с вопросом: "Есть ли секс после родов?" Хочу сразу дать однозначный ответ – секс есть, времени не всегда хватает!

– признался Сергей Середа.

Мужчина добавил, что рождение детей не должно негативно влиять на жизнь родителей в целом. Тем более оно не должно ухудшать интимные отношения.

"Ребенку нужна крепкая семья и счастливые родители, а если вы не будете уделять времени себе и находить его на то, чтобы провести время друг с другом, то боюсь долго счастливой и крепкой семья оставаться не будет!" – убежден юморист и ведущий.



MamaRika с мужем / Фото из инстаграма Сергея Середы

Отношения MamaRika с мужем после рождения сына

Исполнительница признавалась, что после рождения первенца не обошлось и без проблем в отношениях. Потому что все "перевернулось с ног на голову".

MamaRika рассказывала, что у супругов не было времени друг на друга, поэтому они начали конфликтовать. Порой ссоры бывали очень "горячими". Однако пара поняла, что следует как можно больше времени быть вдвоем, больше обниматься и все отпускать.

В то же время знаменитость добавляла, что с появлением на свет малыша "жизнь изменилась полностью! Но однозначно в лучшую сторону. Сын научил нас терпению, состраданию, умению ценить время и безгранично любить".

Текст публикации Сергея Середы

Недавно я писал пост о том, что после рождения Давида MamaRika стала более женственной и сексуальной, после чего сразу получил кучу сообщений с вопросом: "Есть ли секс после родов?" Хочу сразу дать однозначный ответ – секс есть, времени не всегда хватает!

Теперь поподробнее! Я глубоко убежден, что рождение детей ни в коем случае не должно негативно влиять на вашу жизнь, и я сейчас говорю не только о повседневной жизни, но и об интимной. Ребенку нужна крепкая семья и счастливые родители, а если вы не будете уделять времени себе и находить его на то, чтобы провести время друг с другом, то боюсь долго счастливой и крепкой семья оставаться не будет!

Другой момент, как решить вопрос с выбором безопасной для здоровья контрацепции, которую можно использовать даже в период кормления грудью? И тут я вам скажу, все оказалось достаточно просто, оказывается, на рынке не так много контрацептивов, не содержащих гормоны, которые могут давать системные побочные эффекты! Для нас с Настей этот фактор был суперважным! Конечно же важно придерживаться всех рекомендаций, указанных в инструкции, без этого никак.

Наверное, некоторые подумали: "зачем так сильно вникать в этот вопрос?" Не знаю как вы, а мне кажется, что мужчина должен понимать всю важность этого вопроса, поскольку забота о его жене заключается не только в том, чтобы прибить полку и выбросить мусор, но еще и в понимании того, какой должна быть контрацепция!

Ну что, я вам честно рассказал свое мнение по этому поводу, теперь хотелось бы услышать ваш ответ на тот же вопрос: "Есть ли секс после родов?"