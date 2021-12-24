Свои предрождественские дни женщина провела в кругу родных, поэтому некоторые кадры она решила продемонстрировать в сети. В видеоролике рядом с пышной праздничной елкой она спела авторскую песню All Want Christmas Is You, а помогали ей в этом дети и даже собаки в красных костюмчиках.

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Реакция сети

Дети Мэрайи заметно подросли с тех пор, как она показывала их в последний раз в мае 2021 года. Фанаты остались впечатлены таким теплым видео любимой артистки и засыпали ее комментариями, среди них была звездная мамочка Крис Дженнер:

"Ты! Такая замечательная", – Крис Дженнер;

"Так нравится это, сестра";

"Каково это – оставаться королевой Billboard более 30 лет?";

"У нее собаки даже поют, это слишком, лол";

"Этот голос невероятен!";

"Вокал!";

"Любовь витает в воздухе. Веселого Рождества!";

"Понимают ли ее дети и собаки, как им повезло с ней!? Мой Бог! Я бы за это душу дьяволу буквально продал!";

"Мне это нравится! Дети и собаки! Благословенная семья! Мэрайя, ты прекрасно звучишь!".

Отметим, что детей артистка родила от музыканта Ника Кэннона, за которым была замужем с 2008 по 2016 год.

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В интервью Harper's Bazaar артистка также рассказала, что на Рождество имеет особую традицию. В Сочельник она готовит для детей фирменное блюдо своего отца – пасту в соусе из моллюсков. Но в целом, идеальное Рождество для нее – домашнее, теплое и атмосферное, рядом с семьей. Кэри также поделилась, что поклонники часто видят ее только как певицу, но перед Новым годом она также бегает покупать детям подарки и участвует в праздничной суете.



Мэрайя Кэри в предвкушении Рождества для Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar