Меган Маркл всегда выбирала для встреч с публикой стильные наряды в соответствии с событием, на котором присутствовала. Многие ее образы были очень яркими и пришлись по душе поклонникам. По случаю дня рождения жены Гарри редакция Showbiz 24 подготовила подборку ее эффектных аутфитов.

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Яркие образы Меган Маркл

2018 год

В приталенном желтом платье без рукавов Меган посещала прием "Молодые вызовы Содружества" в доме Мальборо в Лондоне.



Меган Маркл в Лондоне / Фото Getty Images

Во время осеннего тура по городам Фиджи Меган надевала длинное красное платье с цветочным принтом и рюшами на юбке.



Меган Маркл в городе Суви на Фиджи/ Фото Getty Images

2019 год

В длинном голубом платье с синим принтом Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри приезжала в резиденцию короля Марокко.



Меган Маркл и принц Гарри в Марокко / Фото Getty Images

Супруги были на службе ко Дню Содружества в Вестминстерском аббатстве. Меган Маркл для этого выхода выбрала белое платье с изумрудным принтом, пальто и лаконичный головной убор, который довершил прическу.



Меган Маркл и принц Гарри в Лондоне / Фото Getty Images

В темно-зеленом платье и коричневом пальто Меган была на вручении наград WellChild в отеле Royal Lancaster в Лондоне.



Меган Маркл с мужем в Лондоне / Фото Getty Images

В королевском туре по Южной Африке, в котором были Меган и Гарри, жена принца надевала длинное голубое платье из легкой ткани.



Меган и Гарри в Южной Африке / Фото Getty Images

Маркл присоединялась к церемонии открытия саммита "Один молодой мир" в Королевском Альберт-холле. Тогда Меган предстала перед папарацци в платье фиолетового цвета.



Меган Маркл в платье фиолетового цвета / Фото Getty Images

2020 год

Королевская чета была на фестивале музыки Маунтбаттен в Королевском Альберт-холле. Тогда Меган появилась на публике в элегантном приталенном платье красного цвета.



Меган Маркл и принц Гарри на фестивале музыки Маунтбаттен / Фото Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл были на службе ко Дню Содружества. Жена наследника престола выходила в свет в роскошном изумрудном наряде.



Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне / Фото Getty Images

Меган и Гарри в рамках последних выходов в составе королевской семьи Великобритании посещали церемонию награждения Фонда Endeavour Award в Лондоне. Тогда Маркл представала перед камерами в платье насыщенного голубого цвета.



Меган и Гарри в Лондоне / Фото Getty Images