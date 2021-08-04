Хотя Меган Маркл уже давно сложила королевские обязанности, однако она остается женой принца Гарри, поэтому его семья поздравила женщину с юбилеем. Как это было – смотрите далее.

К слову Меган Маркл – 40: яркие выходы в составе королевской семьи

Королевская семья поздравила Меган Маркл

Елизавета II

В инстаграм-сториз на официальном аккаунте королевской семьи опубликовали коллаж, для которого использовали архивные фото Меган, где она изображена с сыном Арчи, мужем и королевой. Поскольку Маркл уже долгое время не была в Великобритании, то дворец не имеет ее новых фотографий.

"Желаем герцогине Сассекской очень веселого дня рождения!", – подписали фото представители королевского дворца.



Елизавета II поздравила Меган Маркл с 40-летием / Скриншот инстаграм-сториз королевской семьи

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская

К поздравлениям присоединился и отец Гарри – принц Чарльз с женой Камиллой. Супруги распространили в сториз Меган, где она улыбается и добавил подпись: "Желаем герцогине Сассекской очень счастливого 40-летия".



Принц Чарльз и Камилла поздравили Меган с 40-летием / Скриншот инстаграм-сториз Кларенс-хаус

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Супруги также адресовали Меган Маркл приятные слова. Герцоги Кембриджские распространили в инстаграме фотографию жены принца Гарри с подписью: "Желаем счастливого 40-летия герцогине Сассекской!".



Герцоги Кембриджские поздравили Меган с 40-летием / Скриншот инстаграм-сториз герцогов

Отметим, Меган Маркл уже больше года не является членом королевской семьи и не носит титул герцогини. Однако в поздравлениях члены монаршей семьи обращались к ней именно так.

Накануне юбилея Меган журналисты рассекретили, что она будет праздновать день рождения в кругу самых близких друзей, так как ухаживает за новорожденной дочкой и старшим сыном, а также оберегает себя и родных из-за увеличения новых случаев инфицирования коронавирусом.