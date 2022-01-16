Впервые в истории: принц Гарри подал в суд на правительство Елизаветы II – СМИ

Внук Ее Величества хочет приехать в Лондон с семьей – женой и двумя детьми. Однако правительство Британии отказалось предоставлять ему полицейскую охрану. Принц Гарри подал в суд на Министерство внутренних дел.

Казалось бы, между принцем Гарри и королевской семьей тронулся лед. Елизавета II поздравляла внука с днем ​​рождения, а принц Чарльз тепло высказывался о сыне. Однако потомок монархии снова подогрел конфликт. Он подал в суд на британское правительство.

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Почему принц Гарри подал в суд на правительство Елизаветы II

Внук Ее Величества хочет привезти на Родину жену Меган Маркл и детей – сына Арчи и дочь Лилибет Диану. В Лондоне они должны появиться в начале июня по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II – 70-летия на престоле. Однако их приезд под угрозой.

Ранее принц Гарри находился под круглосуточным наблюдением полицейской охраны, его безопасность финансировали налогоплательщики. Теперь же он предложил оплатить услуги офицеров из своего кармана. Однако Министерство внутренних дел Британии отказало ему.

Адвокаты Гарри написали письмо правительству, предупредив, что потребуют судебного пересмотра решения. Если дело будет продолжено, это будет первый прецедент в истории, когда член королевской семьи осудит правительство Ее Величества.

Что касается последних визитов принца Гарри в Великобританию, то:

в апреле, когда он прилетал на похороны дедушки принца Филиппа, ему предоставили охрану. Он прибыл в Лондон со своей командой, но офицеры полиции встретили его в аэропорту Хитроу.

в июле, когда принц Гарри был на открытии статуи матери принцессы Дианы, он сам нанимал себе охрану и остался недоволен. Его безопасность якобы была под угрозой из-за преследования папарацци.

что сейчас за безопасность принца Гарри и его семьи отвечает американская охранная фирма. Однако она, в отличие от полицейской охраны, не имеет доступа к данным британских спецслужб.