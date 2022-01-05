Конфликт между британской королевской семьей и супругами принца Гарри и Меган Маркл так и не решился. Но, похоже, принц Чарльз сделал первые шаги для его преодоления.
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Принц Чарльз похвалил сына
Сын королевы Елизаветы II опубликовал эссе, в котором высказался о климатических изменениях. Он описал ряд экологических проблем и похвально высказался о деятельности сыновей.
"Как отец, я горжусь тем, что мои сыновья осознали эту угрозу. Недавно мой старший сын Уильям основал престижную премию Earthshot, чтобы стимулировать изменения и помочь восстановить нашу планету в течение следующих 10 лет. А мой младший сын Гарри всегда подчеркивал влияние изменения климата, особенно в отношении Африки, и посвятил этому свою благотворительную деятельность, – подчеркнул принц Чарльз.
Это впервые за долгое время принц Чарльз публично высказался о своем младшем сыне, тем более в положительном контексте. СМИ считают, что это немалый шаг для примирения семьи.
Сложные отношения в королевской семье
- Принц Гарри стал отдаляться от отца принца Чарльза и брата Уильяма прежде всего из-за того, что не захотел оставаться членом монаршей семьи.
- Все только ухудшило скандальное интервью для Опры Уинфри, где Гарри и Меган в негативном тоне говорили о семье. К тому же они заявили о расизме: подозревают, что цвет кожи Арчи обсуждал именно принц Чарльз.
- Принц Гарри давал и еще одно интервью, в котором осуждал королевскую семью за ее методы воспитания и то, что его постоянно игнорировали.