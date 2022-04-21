В первую неделю войны Джамала покинула Украину с детьми и отправилась в тур по Европе, где ежедневно выступает в поддержку страны и собирает средства благодаря благотворительным инициативам. Она выступала в Испании, Литве, Польше, Германии, Румынии, Великобритании и других странах с первыми звездами мировой сцены.

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Еще недавно она сообщала, что ей удалось собрать 83 миллиона евро. Теперь эта сумма достигла отметки в 90. В представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым говорят, что согласно Forbes, Джамала стала одной из лидеров сбора средств на поддержку украинцев и Вооруженных Сил Украины.

"Сейчас каждый использует свой ресурс, чтобы помочь. Я считаю своим долгом рассказывать о преступлениях России миллионам людей по всему миру и призываю помогать нам. Только благодаря европейским друзьям нам уже удалось собрать миллионы", – поделилась сама Джамала. Она добавила, что это не только ее заслуга, но и множества людей, которые организуют события, покупают билеты и поддерживают фонды UNICEF, ARD и другие.



Джамала собрала для Украины 90 миллионов долларов / Фото из фейсбука

По количеству сборов средств Джамалу опережают только:

Национальный банк Украины – 511 миллионов долларов;

Компания Epic Games – 144 миллиона долларов;

Фонд "Вернись живым" – 114 миллионов долларов.

Также в список инициаторов благотворительного собрания вошли Мила Кунис и Эштон Кутчер, которые собрали 36 миллионов долларов для украинцев.



Благотворительные взносы на нужды Украинцев / Данные Forbes