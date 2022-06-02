Ведущими телемарафонами стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко – так, как это было на первом мероприятии в Польше. Однако если первый благотворительный концерт собрал пожертвований на 40 миллионов гривен , то сейчас – всего 6 миллионов.

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На средства, собранные во время происшествия, будет закуплено медицинское оборудование для больниц Украины, ежедневно принимающих раненых в результате войны.

Несмотря на значительное меньшее количество пожертвований, такое мероприятие особенно необходимо после 3-х месяцев войны в Украине, чтобы Европа и весь мир не забывали о жестокости россиян и помогали украинцам в гуманитарной помощи и вооружении. Отметим, что, по приблизительным оценкам, в Берлине на благотворительном концерте собралось около 15 тысяч человек.

Спасибо всем, кто пришел к Бранденбургским воротам, и всем, кто смотрел нас по всему миру!

– написала телеведущая Маша.

Ефросинина также опубликовала щемящие фото с концерта, на котором выступили украинские звезды: Kalush Orchestra, Монатик, Тина Кароль, The Hardkiss, Jerry Heil, Alyona Alyona, Святослав Вакарчук, Макс Барских. Также гостями были звезды из Швейцарии Kadebostany и Beissoul & Einius из Литвы. С особыми посланиями к миру и украинским также обратились звезды Madonna и Bono, Francisco Gomez.

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