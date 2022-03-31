Впервые за 3 года: Анастасия Приходько из-за войны начала общаться с мамой
Источник:Dorotye
Из-за семейного конфликта Анастасия Приходько около 3 лет не общалась с мамой и братом. Но благодаря войне она восстановила связь с матерью.
Украинская певица Анастасия Приходько остается в Украине, так же, как и ее родители. Впервые за три года звезда начала общаться с мамой.
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Анастасия Приходько помирилась с матерью
Певица рассказала, что мама ей написала в первую неделю полномасштабной войны. Приходько решила, что в это время нужно поддерживать связь.
Мне через неделю написала мама, и я ей ответила. Решила, что сейчас не время выяснять с ней отношения. Подумала, если ей так легче, если она набралась смелости через три года написать, то я думаю, что в такое время, наверное, нужно общаться. Я решила так,
– рассказала исполнительница.
Почему звезда не общалась с мамой
- Около года назад Анастасия Приходько признавалась о "предательстве" со стороны родных. Поэтому она прекратила общение со всей семьей. Однако в детали звезда не удавалась.
- К тому же мама исполнительницы, Оксана Михайловна пять раз видела 6-летнего внука Гордия. В то время как пятимесячного Луку не посещала совсем.
- Сложные отношения с мамой у Приходько были еще в юном возрасте. Из-за "черной полосы" в жизни звезда в 18 лет заболела анорексией.