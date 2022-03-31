Впервые за 3 года: Анастасия Приходько из-за войны начала общаться с мамой

Из-за семейного конфликта Анастасия Приходько около 3 лет не общалась с мамой и братом. Но благодаря войне она восстановила связь с матерью.

Украинская певица Анастасия Приходько остается в Украине, так же, как и ее родители. Впервые за три года звезда начала общаться с мамой.

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Анастасия Приходько помирилась с матерью

Певица рассказала, что мама ей написала в первую неделю полномасштабной войны. Приходько решила, что в это время нужно поддерживать связь.

Мне через неделю написала мама, и я ей ответила. Решила, что сейчас не время выяснять с ней отношения. Подумала, если ей так легче, если она набралась смелости через три года написать, то я думаю, что в такое время, наверное, нужно общаться. Я решила так,

– рассказала исполнительница.

Почему звезда не общалась с мамой