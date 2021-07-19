Как вы относитесь к возвращению российских гастролеров в Украину: опрос

Артисты, которые во время войны на Донбассе живут и строят карьеру в России, возвращаются с концертами в Украину. Среди них Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Ани Лорак, Баста. Журналисты Showbiz 24 решили поинтересоваться, как Вы относитесь к возвращению гастролеров?

Российские артисты все чаще объявляют о концертах в украинских городах. Несмотря на протесты они собирают аншлаги на больших площадках.

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Российские гастролеры в Украине