Как вы относитесь к возвращению российских гастролеров в Украину: опрос

19 июля 2021 , 18:29
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Источник:

24 канал

Артисты, которые во время войны на Донбассе живут и строят карьеру в России, возвращаются с концертами в Украину. Среди них Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Ани Лорак, Баста. Журналисты Showbiz 24 решили поинтересоваться, как Вы относитесь к возвращению гастролеров?

Российские артисты все чаще объявляют о концертах в украинских городах. Несмотря на протесты они собирают аншлаги на больших площадках.

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Российские гастролеры в Украине

  • 27 июня скандальный рэпер Баста дал два концерта в Киеве. Мероприятия прошли несмотря на протесты активистов и с нарушением всех карантинных норм.
  • 8 июля российский певец Валерий Меладзе выступил на главной сцене масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend.
  • 16 июля стало известно, что любительница России Ани Лорак выступит в Одессе 16 и 17 августа.
  • Вслед за ней о концертах на берегу моря объявила Светлана Лобода. Одиозная певица планирует приехать в Одессу перед своей коллегой, 14 августа.

 

Автор: Христина Кобак