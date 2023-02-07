Весь год мы здесь, – жена Решетника ответила, поедет ли из Киева из-за возможного наступления

Информация вокруг возможного повторного наступления России все больше тревожит украинцев. Жена Григория Решетника ответила, что думает на этот счет.

Жена украинского ведущего Григория Решетника поделилась мнениями о том, волнуется ли из-за возможного повторное российское наступление. Она высказалась об этом в инстаграм-сториз.

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Кристина Решетник о возможном наступлении

Кристина Решетник призналась, что о возможном наступлении России говорят и ее подписчики, и почитатели Григория. Они даже подходят на улице, потому что волнуются из-за слухов, что, вероятно, оккупанты снова попытаются пойти на Киев.

Могу вам сказать, что никуда мы не собираемся уезжать. Мы весь год, который идет война, мы здесь. Мы с тремя детьми в столице. Собственно они учатся, мы работаем, мы живем, мы помогаем. Мы считаем, что никуда не нужно уезжать, и мы будем здесь. Вообще будем работать и верить в нашу победу мы здесь, в Киеве,

– подчеркнула звездная жена.



Решетник о наступлении России / Фото с инстаграм-сториз

, есть разная информация о возможном наступлении. Это действительно может произойти – в Институте изучения войны говорят, что оккупанты спешат захватить новые территории до тех пор, когда в Украину поступит тяжелая техника от западных партнеров. Резников считает, что россияне планируют наступать к символической дате – 24 февраля. Гуменюк отметила, что враги сосредоточены на наступлении на Востоке, чем на Юге. Но важно читать достоверную информацию от Генштаба ВСУ и не вестись на фейки.

Кристина Решетник действительно с мужем и тремя сыновьями не покидала Украину надолго. Для них не было препятствием даже выключение света. Звездная жена объясняла, что в Киеве устроена их жизнь – работа взрослых и обучение детей. Но тогда она не исключала, что может уехать во Франковск.