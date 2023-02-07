Министр обороны Украины Алексей Резников не раз комментировал ожидаемое новое наступление россиян и уверял, что они не будут нападать так, как в феврале 2022 года. Он советовал слушать Генеральный штаб и его официальную позицию, а Катя Осадчая добавила кое-что от себя.

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Как Осадчая борется с паникой на фоне слухов о новом наступлении России

На фоне информационного агрессивного нашествия мы истощаемся, нервничаем, переживаем. Мы не знаем, когда ждать наступления и где, но верим в ВСУ и собственную нервную систему. Когда я начинаю сдаваться, думаю о тех, кому невыносимо – это наши люди в плену,

– написала Катя Осадчая.

Она рассказала, что проект "Найти своих" не дает ей расклеиться, истории украинцев, переживших русский плен, побуждают ее к борьбе, а не к панике и унынию.

"Просто представьте месяцы, тянущиеся вечность. Бывшие гражданские заложники рассказывали мне, как хотели умереть быстрее, ведь не видели иного выхода. Я чувствую эту боль физически, поэтому продолжаю бороться за то, чтобы возвращены были все как можно быстрее", – отметила ведущая.

Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущей

Напомним, в ноябре Катя Осадчая получила награду от Национальной полиции Украины за социальный проект "Найти своих", в рамках которого помогает искать пропавших на войне людей. Отличие ведущей вручил первый заместитель Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.