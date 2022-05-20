Возлюбленная Святослава Вакарчука второй раз беременна, – СМИ
Источник:ТСН
Украинский певец Святослав Вакарчук во второй раз станет отцом! Об этом сообщили в украинском издании, где журналисты увидели гражданскую жену артиста Евгению Яцуту с округлым животом.
Следовательно, продюсер Евгения Яцута сейчас находится в положении. Ее увидели в летнем белом платье, которое подчеркивало живот, в украинском павильоне на кинорынке в Каннах. Она была улыбающейся и счастливой.
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Евгения Яцута родит второго малыша Вакарчуку / Скриншот с видео ТСН
Сама же Евгения, как сообщили в СМИ, отказалась во что бы то ни стало комментировать. Такую новость не комментирует Святослав Вакарчук в своих соцсетях. Уже более 2,5 месяцев Вакарчук ездит по Украине с культурной миссией, поддерживая военных и гражданских. Вероятно, все это время пара не виделась и была в разлуке.
Что известно о личной жизни Вакарчука
- Впервые артист стал отцом, когда Евгения родила ему сына в 2022 году. Об этом стало известно в августе. Мальчика назвали Иваном, в честь отца музыканта – ученого и педагога Ивана Вакарчука.
- Долгое время было тайной, кто та загадочная женщина, которая родила Вакарчуку первенца. Но впоследствии стало известно, что ею 39-летняя продюсерка ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута.
- За 2 месяца до известия о малыше Святослав Вакарчук сообщил о разрыве отношений с Лялей Фонаревой, отметив, что они "всегда были, есть и будут близкими людьми". Пара была вместе более 20 лет. Однако женились ли официально – до сих пор неизвестно, ведь Вакарчук всегда искусно избегал вопросов, касающихся его личной жизни.
- Она работала стилисткой и артдиректором группы "Океан Эльзы" и была единственной музой и любовью Святослава Вакарчука. Именно ей музыкант посвятил песни "Коко Шанель", "911" и "Друг".
- За время гражданского союза у пары не родилось общих детей, однако дочь жены от первого брака Диану певец принял как родную. Сейчас девушка сотрудничает с группой "Океан Эльзы" и создала клип на песню "Снова".