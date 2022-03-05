Волонтер в Швейцарии: Иванна Онуфрийчук показала, как собирает помощь для украинцев

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук не вернулась в Украину, а осталась в Швейцарии, где живет ее муж. Там она собирает гуманитарную помощь для украинцев.

Известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук осталась в Швейцарии. Оттуда она помогает украинцам на фоне циничного русского вторжения.

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Иванна Онуфрийчук волонтерит в Швейцарии

Телеведущая рассказала, что кооперируется со всеми остальными, кто хочет и может помочь. Вместе они собирают одежду, продукты, лекарства и другие необходимые вещи.

Мы должны помогать! Объединяемся, друзья! Вместе мы сила. Все будет Украина!

– написала Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук волонтерит / Фото с инстаграма ведущей

Иванна Онуфрийчук собирает гуманитарную помощь:

Звезды-волонтеры

Украинские знаменитости по-разному помогают украинцам. Кто подписывает контракт с ВСУ, кто идет в терроборону, а кто волонтерит.

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