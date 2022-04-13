На войне погиб кум Alyona Alyona: "Родители дали жизнь, а рашисты забрали"

Рэперша Alyona Alyona рассказала о потере. Ее кум, боровшийся с российскими оккупантами, отдал свою жизнь за Украину. Он погиб 12 апреля.

Известная на весь мир Alyona Alyona не раскрыла имя кума, не показала его фото. Она только с болью призналась, что жизнь мужчины унесли рашисты.

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С сегодняшнего дня мой кум на небе. Он мужественно защищал Украину. Родители дали ему жизнь, а рашисты забрали. Пусть горят в аду,

– написала Alyona Alyona в инстаграм-сторис.

Скриншот из инстаграма Alyona Alyona

Кто из звезд потерял близких из-за войны с Россией

Ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков потерял маму. Женщина умерла в оккупированном Мариуполе, потому что болела и "слабела с каждым взрывом".

потерял маму. Женщина умерла в оккупированном Мариуполе, потому что болела и "слабела с каждым взрывом". Друга Коли Серги из "Орла и решки" убили в Буче. Он не был военным. По словам звезды, Алик вышел из бомбоубежища 18 марта, а его тело было обнаружено только в начале апреля, во время "зачистки" Киевщины.