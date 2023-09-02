Не могут называться украинцами, – военный осудил Вербу и звезд, которые молчат о войне

На днях в сети разразился скандал между Юлией Вербой и стендап-комиком Антоном Тимошенко. Он заявил, что блоггерша совсем не показывает сборы для военных. Воин ВСУ поддержал его позицию и раскритиковал звезд, молчащих о войне в Украине.

Военный Денис Панченко считает, что такие люди не заслуживают называться украинцами. В пример он привел блоггершу Юлю Вербу, которая показывает в инстаграмме свою роскошную жизнь во время войны

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В интервью Панченко признался, что не понимает тех, кто ничего не делает, не помогает деньгами или сборами. По его словам, у известных людей большая аудитория, но они ничего не делают для того, чтобы приблизить победу.

Что военный думает о Вербе

Больше всего его удивляет блоггерша Юля Верба, которая публично молчит о войне в Украине.

Я смотрел интервью Тимошенко с Притулой… Реально Верба совершенно ничего не делает. Может быть, делает это тайно. Но я соглашаюсь с мнением Антона, что это нужно делать публично,

– заявил Панченко.

Воин ВСУ объяснил, что это не сузит охват блоггерши, а наоборот – ее аудитория будет расширяться из-за того, что она помогает военным, а также Вербу начнут уважать.

Позиция воина о тех, кто молчит о войне

Военный добавил, что так же относится и к другим звездам, публично не говорящим о войне.

Если у тебя есть возможность как-то помочь (финансово или просто репостом), а ты даже этого не делаешь, то не заслуживаешь называться украинцем… Если тебе не нравится в Украине, что тебя здесь держит?,

– ответил Денис Панченко.

По его мнению, после окончания войны эти люди будут говорить: "О, мы победили, мы это сделали".

Смотрите интервью с Денисом Панченко: видео

Что известно о скандале с Юлией Вербой