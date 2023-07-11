Подписчики, узнав эту новость, захейтили Юлию Вербу в соцсети. Они считают, что сейчас не время хвастатся такими дорогими покупками. 24 Канал посмотрел, что в Инстаграмме постится блоггерша.

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Юлия Верба не репостит сборы на ВСУ

В сторис девушки вы не найдете сборов о помощи ВСУ. Может быть, они там и появяются, но очень редко.

После хейта в соцсети завирусился отрывок из интервью Юлии, которое она дала блоггеру Диме Варваруку 8 месяцев назад. В видео она ответила на вопрос, почему не распространяет сборы на помощь военным.

Простые люди, знакомые очень обижаются, но я не знаю, куда эти деньги пойдут. Мои же подписчики могут сбросить последние 100 гривен, а это кому-то пойдет на новую шмотку…,

– заявила Верба.

По ее словам, девушку попросили забросить в сторону какой-то сбор (вероятно, накануне полномасштабного вторжения – 24 Канал).

"Мне где-то 20 человек написали, чтобы сбрасывали деньги на армию. Но я думаю, войны еще нет, наша страна обеспечивает расходы на армию по налогам. Зеленский не сделал никакого объявления, чтобы сбрасывали деньги на армию", – высказалась блоггерша.

Юля в интервью также отметила, что для нее во время войны ничего не изменилось, она продолжает жить, как жила до этого. "Я просыпаюсь и делаю все то же. Но в то же время изменилось все в голове, отношение к своей стране", – сказала Юлия.

Блогерша рекламирует казино

Юлия Верба в своих инстаграм-сторис часто рекламирует казино. Еще в 2021 году она рассказывала в интервью Рамине Эсхакзай, что за это платят по 500 долларов за каждую рекламу.

Но я своим подписчикам в последующих стразах говорю, что казино – это не способ заработка, а способ развлечения. Меня смотрят сознательные люди, они должны понимать, что это такое,

– ответила блоггерша.



Юлия Верба рекламирует казино / Фото с ее инстаграм-сторис

Важно! Казино – это точно не способ заработка. Часто такие азартные игры перерастают в зависимость и заставляют людей влезать в долги. Не зря многие страны запретили этот бизнес на своей территории.

Кроме того, Верба имеет очень много реклам, ежедневно в инстаграм-сторисах она делает по несколько интеграций с магазинами.

Что постится Юлия Верба

В соцсети блоггерши нет ни одного поста о войне в Украине. Юлия Верба постит только свои фото, эстетические фотографии с украшениями или авто, цветы или путешествия. Похоже, 20-летняя девушка совсем не беспокоится о том, что в стране война.

Примечательно, что на ее странице много откровенных фото. Юля не стесняется показывать свое тело в купальнике или нижнем белье.



Юлия Верба в купальнике / Фото с ее инстаграммы

За такие откровенные фотографии ее часто критикуют:

"Какой стыд".

"Словно из пор*хаба, честно".

"Фотосессия в плейбой".

"Вроде эскорт какой-то, ну честное слово. Ива уже не та".

"В этот же день ребята вернулись из плена и целовали землю. Какие же разные ценности…"

"Она каждый день поет и танцует, даже в дни прилетов, когда много жертв, в дни траура. Ей не жжет и не греет, что в стране война".

К тому же девушка часто бывает на отдыхе, поэтому показывает лакшеры жизни. Недавно Верба показала пикантную фотосессию на одном из пляжей Португалии, где она находится на отдыхе с подругой.



Страница Юлии Вербы в Инстаграмме / Скриншот

Напомним, что в прошлом месяце Юлия Верба показала подписчикам свою новую квартиру в Ивано-Франковске. Однако помпезный ремонт не поразил поклонников. В сети ее захейтили и назвали это "пшонка стайлом".