Платье Ralph Lauren и восьмиэтажный торт: роскошная свадебная фотосессия внучки Байдена для Vogue

Роскошная свадьба внучки Джо Байдена и юриста Питера Нила попала на обложку Vogue. В издании показали невероятную фотосессию, сделанную в торжественный день.

19 ноября Наоми Байден и Питер Нил сыграли торжественную свадьбу в Белом доме. Глянцевый журнал Vogue показал роскошную фотосессию церемонии бракосочетания пары.

Не пропустите Ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс забеременела от миллионера: роскошные студийные фото

Фотосессия по свадьбе Наоми Байден

Канадский фотограф Норман Жан Рой был фотографом свадьбы внучки президента Соединенных Штатов. На обложку глянца попало фото Наоми с бабушкой Джилл Байден. Они позировали в объятиях в Белом доме.

Для Vogue Наоми Байден призналась, что с детства мечтала о красивом свадебном платье. В день своего замужества она надела белый наряд от Ralph Lauren с кружевом в стиле Грейс Келли.

"Как и у каждой маленькой девочки, у меня в голове было видение – мне очень нравилось платье Грейс Келли", – прокомментировала Наоми.

На невероятных кадрах молодожены позируют на балконе Белого дома, а также в одном из коридоров, где они о чем-то перешептывались. Также сеть захватили фотографии Наоми и ее мечтательный образ. В глянце показали и огромный восьмиэтажный лимонный свадебный торт – чтобы разрезать его, невесты поднимались на лесенку.

Фотосессия свадьбы Наоми Байден / Фото Vogue

Что еще известно о свадьбе внука Байдена