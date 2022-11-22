Платье Ralph Lauren и восьмиэтажный торт: роскошная свадебная фотосессия внучки Байдена для Vogue

22 ноября 2022 , 20:13
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Источник:

Vogue

Роскошная свадьба внучки Джо Байдена и юриста Питера Нила попала на обложку Vogue. В издании показали невероятную фотосессию, сделанную в торжественный день.

19 ноября Наоми Байден и Питер Нил сыграли торжественную свадьбу в Белом доме. Глянцевый журнал Vogue показал роскошную фотосессию церемонии бракосочетания пары.

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Фотосессия по свадьбе Наоми Байден

Канадский фотограф Норман Жан Рой был фотографом свадьбы внучки президента Соединенных Штатов. На обложку глянца попало фото Наоми с бабушкой Джилл Байден. Они позировали в объятиях в Белом доме.

Для Vogue Наоми Байден призналась, что с детства мечтала о красивом свадебном платье. В день своего замужества она надела белый наряд от Ralph Lauren с кружевом в стиле Грейс Келли.

"Как и у каждой маленькой девочки, у меня в голове было видение – мне очень нравилось платье Грейс Келли", – прокомментировала Наоми.

На невероятных кадрах молодожены позируют на балконе Белого дома, а также в одном из коридоров, где они о чем-то перешептывались. Также сеть захватили фотографии Наоми и ее мечтательный образ. В глянце показали и огромный восьмиэтажный лимонный свадебный торт – чтобы разрезать его, невесты поднимались на лесенку.

Фотосессия свадьбы Наоми Байден / Фото Vogue

 

 

Что еще известно о свадьбе внука Байдена

  • На церемонию в Белый дом были приглашены около 250 гостей. Все они делали обязательные тесты на коронавирус.
  • Женитьба Наоми и Питера – уже 19 свадьбы, которая состоялась в Белом доме.
  • Уже около года пара живет вместе с дедушкой-президентом. Эта близость им не надоедает, а наоборот. Ведь Джилл Байден помогала внучке во многих деталях в подготовке свадьбы.
  • Президентские супруги трогательно поздравили молодоженов: "Мы желаем им дней, полных смеха и любви, которая с каждым годом становится все глубже".

Автор: Марія Касій