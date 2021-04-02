Хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма уже 13 лет вместе с женой Лилианой. Однако в их отношениях была пауза, инициатором которой стал танцовщик. Как долго длился разрыв влюбленных, узнавайте дальше.

Влад Яма познакомился с Лилианой еще в 2007-м в ночном клубе. Он решился признаться любимой лишь после семи лет отношений, которые трудно назвать идеальными.

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Влад Яма о перерыве в отношениях с женой

Через два года после начала романа Влад Яма и Лилиана разошлись из-за ревности, недоразумения и большого количества претензий друг к другу. Инициатором разрыва был Яма.

Был определенный тупик, надо было двигаться дальше, а вместе не получалось,

– поделилась жена Влада Ямы.

Лилия уехала работать за границу, а хореограф после двух месяцев холостяцкой жизни решил вернуть любимую. Он даже обращался за справкой к будущей теще, а потом позвонил девушке. Она подняла трубку лишь с третьего-четвертого звонка.

"Дошло до того, что я мог ехать в авто, вспомнить Лилию, поплакать на светофоре и ехать дальше. Я думал: "Наверное, это неправильно", – вспомнил Влад Яма.

Так, пауза в отношениях пары длилась всего два месяца. Танцовщик позвал Лилиану замуж только через пять лет после короткого разрыва, ведь "был слишком молод, чтобы жениться". Его избранница все это время ждала, потому что знала, что любимый долго думает и все анализирует.

В сентябре прошлого года Влад Яма и Лилиана отпраздновали шестую годовщину свадьбы, по случаю которой устроили романтическую съемку в море. Немного погодя танцовщик признался, как сделал предложение любимой и почему не решался идти под венец.