Владимира Дантеса спутали с солистом группы Måneskin: курьезная реакция сети
Источник:инстаграм Владимира Дантеса
После победы на Евровидении-2021 солист группы Måneskin стал секс-символом для всего мира. Эпатажный образ итальянца примеряют даже звезды. Так, Владимира Дантеса с обнаженным торсом и макияжем спутали с Дамиано Давидом.
Муж Нади Дорофеевой опубликовал фото со съемок, очевидно, нового клипа. Этот кадр взорвал сеть, и дело не в обнаженном торсе Владимира Дантеса. Из-за волнистой укладки и темных теней украинца приняли за рокера из итальянской группы Måneskin.
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"Хотел написать лонгрид, а потом подумал: "Кто будет читать текст, в котором нет ответа на вопрос, почему я в таком виде", – прокомментировал артист. Похоже, Дантес имел в виду то, что он позирует в одних спортивных штанах и кроссовках, и никак не ожидал, что его сравнят с Дамиано Давидом.
Владимир Дантес / Фото из инстаграма певца
Реакция сети на новое фото Владимира Дантеса
За считанные часы сообщение артиста собрало более 30 тысяч лайков и сотни комментариев. В большинстве из них пользователи инстаграма упоминали о солисте группы Måneskin:
- "Под солиста Måneskin косишь?";
- "Отсылка к Дамиано Давиду, но у него нет таких усов, как у Дантеса";
- "Подумала, что Дамиано в ленте";
- "Måneskin по-украински";
- "Måneskin, выходи";
- "Måneskin 2.0".