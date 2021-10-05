Владимира Дантеса спутали с солистом группы Måneskin: курьезная реакция сети

5 октября 2021 , 19:53
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Источник:

инстаграм Владимира Дантеса

После победы на Евровидении-2021 солист группы Måneskin стал секс-символом для всего мира. Эпатажный образ итальянца примеряют даже звезды. Так, Владимира Дантеса с обнаженным торсом и макияжем спутали с Дамиано Давидом.

Муж Нади Дорофеевой опубликовал фото со съемок, очевидно, нового клипа. Этот кадр взорвал сеть, и дело не в обнаженном торсе Владимира Дантеса. Из-за волнистой укладки и темных теней украинца приняли за рокера из итальянской группы Måneskin.

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"Хотел написать лонгрид, а потом подумал: "Кто будет читать текст, в котором нет ответа на вопрос, почему я в таком виде", – прокомментировал артист. Похоже, Дантес имел в виду то, что он позирует в одних спортивных штанах и кроссовках, и никак не ожидал, что его сравнят с Дамиано Давидом.


Владимир Дантес / Фото из инстаграма певца

Реакция сети на новое фото Владимира Дантеса

За считанные часы сообщение артиста собрало более 30 тысяч лайков и сотни комментариев. В большинстве из них пользователи инстаграма упоминали о солисте группы Måneskin:

  • "Под солиста Måneskin косишь?";
  • "Отсылка к Дамиано Давиду, но у него нет таких усов, как у Дантеса";
  • "Подумала, что Дамиано в ленте";
  • "Måneskin по-украински";
  • "Måneskin, выходи";
  • "Måneskin 2.0".
Отметим, что украинская публика неспроста так бурно реагирует на образ Владимира Дантеса. Дело в том, что на прошлой неделе Måneskin объявил о концерте в Киеве, стоимость билетов на который стартует от 1 300 гривен. В Украину победители Евровидения-2021 наведаются 7 марта 2022 года.
Автор: Марина Джура