Остапчук впервые признался, что "натворил глупостей" после развода с Еленой Войченко

Украинский телеведущий Владимир Остапчук нарушил молчание относительно его первого брака с Еленой Войченко, у которой двое детей. Летом он ездил у них в Канаду, а теперь признался, что натворил немало глупостей, за что ему очень жаль.

Телеведущий Владимир Остапчук в августе 2022 года впервые увидел с детьми в Торонто с начала полномасштабной войны. До этого он провожал их на границе Украины, когда те бежали от войны. Он привез им деньги, чтобы они имели за что жить, а также подписал разрешение на выезд дочери Эмилии. Сыну Эвану он не был нужен, потому что является гражданином Канады.

К слову Новая возлюбленная Остапчука намекнула, когда начался их роман: был ли тогда Остапчук женат

В СМИ говорили, что трещина в его втором браке с Кристиной Горняк пошла именно после этой поездки в Канаду. Они впоследствии разъехались и перестали публиковать общие фото, а Кристина и вовсе переехала в Вену. Пара не комментировала свои отношения или слухи о разводе, но давала понять, что между ними все покончено.

Похоже, в новом году Владимир Остапчук решил все начать с чистого листа в отношениях с матерью его детей, ведь опубликовал несколько страстей и отдельное сообщение, где просит прощения за свои действия в предыдущие годы. Он поблагодарил Елену за то, что она хорошо их воспитывает и заботится.



Остапчук показал детей в Канаде / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Много вопросов об Елене, детях и наших нынешних отношениях. Я сделал много глупостей. Есть вещи, которые нельзя было говорить или делать, никогда и никому. Мне за них досадно и стыдно, но это был я. Поэтому ответственность за них несу я сам полностью и еще долго буду нести,

– заявил Остапчук.



Остапчук принес извинения экс-жене / Фото из инстаграм-сторис ведущего

​ Читайте также Уехала за границу и заблокировала меня, – Остапчук о том, как не смог договориться с эксдружиной

Что известно о личной жизни Остапчука

Напомним, что пара была в браке с 2007 по 2020 год, но новость о разводе появилась в октябре 2019 года. Они воспитали двоих детей и даже задумывались навсегда уехать в Канаду. Но после работы ведущим на Евровидении-2017 карьера Владимира начала резко расти, потому они остались в Украине.

Уже со временем они расстались, а Остапчук начал новый роман с Кристиной Горняк – нотариусом и блоггером. В 2020-м они поженились, а через 2 года, вероятно, развелись. Перед полномасштабной войной они приобрели общий дом под Киевом, который обещали достроить даже во время войны, но лето 2022 перечеркнуло их планы.

За последние несколько лет между Остапчуком и Еленой Войченко была настоящая "война", где они публично друг друга обвиняли в разных погрешностях.