Шоумен Владимир Остапчук рассказал, что его дети находятся в Торонто. Но у него все еще нет возможности общаться с потомками.

Читайте также После деоккупации Киевщины Остапчуки все же решили достроить дом: "Верим в ВСУ"

Остапчук о выезде детей за границу

Телеведущий рассказал, что еще в начале полномасштабного вторжения звонил по телефону бывшей жене, но еще тогда она устроила скандал. Муж увидел детей уже на границе и тогда дал им "энное количество тысяч долларов, чтобы они нормально чувствовали себя".

Эвану не нужно разрешение на выезд, потому что он гражданин Канады, а Эмилии я от рук написал разрешение на въезд в Канаду. Разрешение, чтобы выехать из Украины не было, потому что тогда миллионы женщин с детьми покидали Украину и я помню, что тогда даже с фото паспорта в телефоне выпускали детей,

– признался Владимир Остапчук.

Шоумен предположил, когда он сможет увидеться с детьми в следующий раз: "Видимо, после того, как закончится война. Либо я смогу уехать к ним, либо они смогут вернуться в Украину".

Как Остапчук пытается дозвониться детям

Владимир Остапчук неоднократно жаловался, что его бывшая не дает ему общаться с детьми. Но несмотря на это, он каждый день пытается дозвониться, учитывая разницу во времени.

Я звоню где-то после 11 вечера по Киеву, потому что в Эмилии в это время заканчивается школа. Иногда просыпаюсь в 2 ночи, чтобы позвонить по телефону. Экс-жена либо не отписывает, либо отписывает свои стандартные тексты, о том, что ты не имеешь права видеться с детьми,

– признался ведущий.

"Я уже общался с юристами, потому что я выиграл суд. Суд назначил мне обязательные два дня в неделю, чтобы видеться с детьми. 2 или 3 недели я приезжал к ним. Когда закончится война, есть 2 механизма: первый – ты принудительно возвращаешь детей, открываешь уголовное дело. Второй, более оптимистичный – поехать в Торонто и там с ними видеться, потому что это решение украинского суда", – добавил шоумен.

Полное интервью Владимира Остапчука: смотрите видео онлайн