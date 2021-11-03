Владимир Остапчук вакцинировался в третий раз и объяснил для чего ему это

В июне Владимир Остапчук вакцинировался от коронавируса. Он прививался CoronaVac, ведь Pfizer была "недоступна для простых смертных". Несколько дней назад шоумен сделал третью прививку, ведь без нее не смог бы попасть на уикенд в Париж.

Пока одни колеблются, вакцинироваться ли от COVID-19, Владимир Остапчук решился на третью прививку. Его паспорт вакцинации после двух доз CoronaVac был действителен до начала 2022 года, но шоумен сделал Pfizer.

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Все потому, что китайская вакцина не сертифицирована в странах ЕС, в частности во Франции, куда они с женой Кристиной Горняк летали на уикенд. Так, Остапчук, посоветовавшись с семейным врачом, один из первых в Украине сделал так называемую бустерную прививку.

, бустерная прививка – это дополнительная доза вакцины, которая должна усилить действие предыдущих, ведь со временем их эффективность теряется. В октябре ВОЗ одобрила вакцинацию тремя дозами.

Звезда заверила, что третью вакцину перенес легко и не имел никаких побочных эффектов. Он объяснил это полным курсом вакцинации CoronaVac и тяжелой формой коронавируса, которым он болел в начале сентября прошлого года.

Я один из первых в стране, кто сделал три вакцины. WiFi не раздаю, чипа нет, никаких побочек вообще не было. Видимо, организм уже закален предыдущими вакцинами,

– поделился Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук вакцинировался в третий раз / Фото из инстаграма шоумена

Полный текст публикации Владимира Остапчука:

Отметим, в комментариях шоумен добавил, что его жена Кристина Горняк, которая была против вакцинации , перед уикендом в Париже сделала первую прививку Pfizer, а в аэропорту показала справку, что болела COVID-19.

У меня третья вакцина.

Знаю, что общество разделилось на вакцинаторов и антиваксов. У каждого лагеря свои страхи и аргументы, но третью вакцинацию я таки сделал, хоть и планировал позже.

Летом сделал два укола CoronaVac, и мой паспорт действителен до начала 2022 года. Но тут случился Париж и точные правила: принимаем в страну только если у вас полный курс вакцинации Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Китайской вакцины в списке не было.

Плюс я по работе общаюсь с таким количеством людей, что готов делать укол хоть каждый месяц, лишь бы не подхватить этот непонятный штамм Delta.

В общем посоветовался с семейным врачом, выбрал Pfizer и сделал укол. WiFi не раздаю, чипа нет, никаких побочек вообще не было. Видимо, организм уже закален предыдущими вакцинами, а мозг помнит, как я сильно переболел COVID-19 год назад. Поэтому смело на курс ревакцинации.

Поэтому я теперь один из первых в стране, кто сделал три вакцины.