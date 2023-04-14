Я сначала парился из-за разницы в возрасте, – Остапчук откровенно рассказал о новых отношениях

Звездный ведущий Владимир Остапчук признался, что у него разница в 16 лет со своей новой избранницей Екатериной Полтавской. Ему – 38 лет, а ей всего 22. Однако это не мешает паре строить отношения. Шоумен также признался, что он стал первым мужчиной в жизни возлюбленной.

Об этом Остапчук заявил в своем шоу "Мекнув – питайте", продюсером которого и является его любимая – Екатерина. Отметим, что ранее Владимир Остапчук официально подтвердил отношения с Полтавской, опубликовав общее фото.

Интересно Остапчук познакомил родителей с 22-летней любимой и показал им дом, который купил с экс-женой

Как они познакомились? В шоу ведущий признался, что познакомился с Екатериной в инстаграмме. Деталей он не рассказал, лишь отметил, что переписка началась по поводу благотворительного тура.

По поводу большой разници в возрасте

Партнеры имеют огромную разницу в возрасте – 16 лет. "Если в 2007 году я впервые женился, то она тогда только пошла в первый класс", – подчеркнул шоумен.

Остапчук отметил, что его любимая не волнуется по поводу возраста, а он первые два месяца "парился" из-за этого. "Я думал, что это будут отношения отец-ребенок. Но потом я понял, что он в 22 – уже зрелый человек и умнее, чем большинство женщин, который я знал в своей жизни", – ответил он.

По его словам, у них чувствуется разница в возрасте, в частности, в шутках и музыке.

Как Остапчук отреагировал на то, что он первый у Кати

Ранее Катя Полтавская намекала, что ее роман с Остапчуком начался , когда он уже не был в браке с Кристиной Горняк. Так что она якобы не знает, как отбить женатого мужчину.

Интересно, что шоумен стал для Екатерины первым мужчиной в жизни.

Мы начали встречаться и она мне сказала, что есть вопрос, который хочет серьезно обсудить – что она девственница. Где-то на вторую неделю узнал, что я у нее первый мужчина, даже с которым она целовалась. То есть у нее к тому вообще не было отношений,

– объяснил Владимир.

Ведущий также признался, что он и его девушка ходят к психологам. "Психолог сказала, что у каждого человека есть три внутренних личности – "ребенок", "отец" и "взрослый человек". И я "ребенок", а она (Катя – 24 Канал) – чаще всего "мама", поэтому мы хорошо ладим (на психологическом уровне)", – отметил ведущий.

Кроме того, Владимир Остапчук также ответил на вопрос, правда ли, что мужчины после 30 лет реже хотят секса. "Нет, нет такого, что раз в неделю. Я, например, хочу через день", – сказал шоумен.

Недавно влюбленные спровоцировали слухи о браке, ведь 22 февраля и Остапчук, и Полтавская опубликовали интригующие стороны из документ-сервиса "Готово", где, помимо прочего, можно оформить брак за сутки. Кстати, на днях Екатерина отвечала на вопросы о свадьбе. Выяснилось, что о белом платье она никогда не мечтала, но свадьбу устроить хочет.