Вместе копали картошку: Владимир Остапчук снова привез любимую к родителям в Умань
Источник:Владимир Остапчук
Украинский ведущий Владимир Остапчук вместе со своей молодой избранницей приехал к родителям в Умань. Пара помогла родным на огороде. Шоумен показал, как с девушкой копал картошку.
Уже не в первый раз Остапчук ездит с Екатериной к его родителям. В начале июля пара уже была в Умани – сначала они поработали в огороде, а потом отдохнули на карьере.
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Теперь Владимир с Катей снова поехали в Умань, чтобы помочь родителям на огороде. В дорогу пара оделась очень официально и красиво – они были в костюмах.
Едем к родителям Вовы в Умань копать картошку. Если точнее, то Вова – копать, а я – каждые 15 минут уставшей нити.
– пошутила Екатерина.
Остапчук с Екатериной собрались к родителям / Фото из инстаграммы Полтавской
Позже Остапчук показал видео, как они собирали урожай картофеля. На кадрах заметно, что шоумен копал картофель, а его молодая избранница в перчатках и домашнем халате собирала урожай в ведро.
После этого пара помогла родителям собрать персики. Тем временем мама и папа Остапчука приготовили им домашний обед. По словам Владимира, блюда были просто 10 из 10.
Остапчук из Полтавской в деревне / Фото из инстаграмм-сторис Остапчука
В комментариях поклонники поддержали пару и вспомнили свои истории с огородами:
- "Всегда на День независимости копали картошку. Как вспомню! Съезжалась вся семья, словно на праздник!"
- "Ужас моего детства…"
- "Все детство собирали у дедушки картошку, потом выбирали самый большой картофель и жарили деруны. Это было детство".
- Кто-то продолжает шутить из-за скандала с Остапчуком: "Земля мохнатая! Она не 10 из 10".