В Инстаграмме ведущий поделился фото, на которых позировал с Екатериной на даче родителей. Пара вместе собирали черешню и работали на огороде.

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Остапчук даже пошутил на этот счет: "У вас тоже есть родственники, которые зовут в гости только тогда, когда надо оборвать черешню?".



Владимир Остапчук у родителей на даче / Фото с его инстаграммы

Он вместе с Екатериной не брали с собой сменную одежду, поэтому нашли что-то на даче. Выглядела пара очень "стильно".



Владимир Остапчук и Екатерина на даче / Фото с его инстаграмма

Ведущий помог родителям на огороде, в частности, полил чеснок и капусту. Он даже посапал немного. Впоследствии пара пошла в сад собирать черешни. А после они вместе поехали на местный карьер.



Владимир Остапчук у родителей на даче / Фото с его инстаграм-сторис

После этого Остапчук провел родителей на автобус, ведь они улетают в Данию к сестре.

А вечером Владимир и Катя решили отдохнуть. В соцсетях ведущий и его возлюбленная показали кадры из бассейна в их ЖК. После этого пара сыграла в карты.



Остапчук и Полтавская пошли в бассейн / Фото с ее инстаграм-сторис

Недавно Екатерина Полтавская отпраздновала день рождения. 24 июня ей исполнилось 23 года. В этот день Остапчук подарил любимый букет из 201 розы. Вечером они праздновали в ресторане с друзьями.