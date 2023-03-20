Владимир Остапчук тронул архивным видео с новорожденным сыном: "Помню тебя крошечным"
Источник:Владимир Остапчук
Шоумен Владимир Остапчук поздравил сына Эвана с днем рождения – мальчику исполнилось 9 лет. Ведущий показал милое архивное видео из родильного.
Украинский ведущий Владимир Остапчук поздравил младшего сына Эвана с 5-летием. 19 марта мальчик отметил день рождения.
Смотрите также Блогерша Таня Парфильева впервые станет мамой: атмосферные кадры
Владимир Остапчук поздравил сына
По этому случаю звездный папа опубликовал видео из семейного архива. На нем он позирует, вероятно, в роддоме, с еще крошечным Эваном на руках.
Милый сын. Тебе сегодня 5 лет, ты уже такой большой, улыбающийся и красавчик. А я помню тебя вот таким крохотным и серьезно нахмуренным. Люби этот мир, относись к нему с благодарностью и помни, я всегда буду рядом, даже если физически за тысячи километров. Люблю тебя безгранично, Папа,
– написал Владимир Остапчук.
В комментариях под роликом друзья, коллеги и поклонники умиляются и присоединяются к поздравлениям.
- "19 марта – официальный День прилета аистов в Украину, вот аист и принес вам сыночка";
- "Поздравляю";
- "Счастливой судьбы сыночка";
- "Малыш, счастье тебе и родителям";
- "Мои поздравления";
- "Да будет здоров и счастлив";
- "Поздравляем с именинником! Мирного неба над головой, крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего".
Напомним, после развода с Кристиной Горняк Владимир Остапчук почти не делится личным. Но недавно он таки ответил на вопрос от поклонников, что касалось разлуки с детьми – Эмилией и Эваном.
Шоумен признался, что сильно скучает по сыне и дочерью. За последний год звездный отец видел детей только один раз, когда ездил в Торонто в августе 2022 года.