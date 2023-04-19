Владимир Остапчук был дважды женат и воспитывает двоих детей от первого брака. Не раз его прошлые отношения публично обсуждались и вызывали скандалы.

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Что любимая Остапчука говорит о его прошлых отношениях

Новая девушка Владимира Остапчука призналась, что думает о прошлых отношениях любимого. Она ответила в инстаграм-сториз. Екатерина поделилась, что знает гораздо больше и другое, чем знает аудитория.

Я понимаю, что Вова совершил ошибки в первых отношениях. Не думайте, что идеализирую. Но я знаю больше и моментами – совсем иначе от того, что вы знаете. Главное, что он признал эти ошибки, проработал с психологом и сам себе пообещал их не повторять,

– поделилась Полтавская.

Молодая любимая шоумена считает, что его опыт нормальный для его возраста. К тому же она оценивает его как мужчину не по прошлым отношениям, а по нынешнему отношению к ней.

"Для меня нормально, что он за 38 лет был женат и имеет детей. Было бы странно, если бы наоборот. Классно, что есть такой опыт. Наши отношения с ним для него третьи серьезные за всю жизнь. Я оцениваю его по отношению ко мне – и, поверьте, лучше мужчины я не могла представить».



Екатерина о прошлых отношениях Остапчука / Фото с инстаграм-сториз