Украинский телеведущий Владимир Остапчук мечтает о путешествиях, поэтому делится ностальгическими фото из предыдущих путешествий. На одном из них он купается в ванне с пеной вместе с любимой Кристиной, где они оба полностью голые.

Пикантное фото звезда телевидения разместил в инстаграме 29 марта и уже собрал немало комплиментов от фанатов. На снимке можно увидеть, что пара счастливо проводит время на ванных процедурах посреди пышной зеленой растительности. В руках у Кристины бокал шампанского. Похоже, фотографию пара сделала еще во время отдыха на Мальдивах, ведь интерьер ванной комнаты очень похож на тот, что был у них во время путешествия.

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Владимир Остапчук и жена Кристина / Фото з инстаграма Остапчука

"Хочется снова на море, а не вот это все", – лаконично подписал кадр, словно из фильма, Владимир Остапчук. Он также спросил у фанатов, какую бы страну они выбрали для отпуска. Те начали фантазировать о лучших курортах мира – Сейшелах, Доминикане, Канарах и других райских местах.

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Откровенное фото Остапчука

Добавим, что это не первое интимное фото Остапчука с Мальдивских островов. Ранее мужчина публиковал фото, где позирует полностью обнаженным, а его половые органы прикрывает лишь плод киви. Такой снимок понравился не всем пользователям инстаграма.