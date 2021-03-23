Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась с поклонниками мыслями относительно внешности. Она призналась, что часто слышала критику в свою сторону, что не очень приятно. Однако нотариуса это не цепляет.

Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк часто общается с поклонниками и делится мыслями по разным вопросам. На этот раз она рассказала о своей внешности.

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Кристина Горняк о критике внешности

Жена шоумена отметила, что в нашем обществе часто звучат вопросы: "Что он в ней нашел?". Вероятно, что такую ​​реакцию нотариус часто получала после объявления об отношениях с Владимиром Остапчуком. Также люди часто критиковали ее внешность.

"Посмотри на свой нос, еще и худая, раньше было куда лучше". Все это я слышала в течение года, и хочу сказать – не очень приятно, но и не особо цепляет,

– призналась Кристина.

Горняк отметила, что для нее было бы хуже не полюбить свою оригинальную форму носа и не принять свою фигуру, а сравнивать ее с другими. Жена Остапчука убеждена, что критика для нее – призыв стать еще более успешной и уверенной в себе.

"Внешность это очень индивидуальный критерий, согласитесь, что одна и та же девушка или мужчина будут для каждого абсолютно разной степени красоты или наоборот? А также внешность партнера после долгой совместной жизни замыливается, а остаются глубокие и важные черты на первом месте. Это что-то внутри, что влечет человека. Может свет от улыбки, а может запах, может глубина взгляда..." – поделилась девушка. ⠀

В конце Кристина Горняк подытожила, что внешность важна, но не первая в списке главных критериев подбора партнера или друга.

Образ Кристины Горняк

Попутно нотариус опубликовала волшебное фото, где показала стильный образ. Она предстала перед камерой в белой кофточке и синих джинсах. Кристина дополнила look бежевой кожаной курткой и массивными золотыми серьгами, что сверкали в ушах. Жена Остапчука собрала волосы в низкий хвост, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

Реакция сети

Сторонники Кристины Горняк в комментариях под фото написали, что полностью согласны с ее мнением. Также они поделились впечатлениями от аутфита жены шоумена: