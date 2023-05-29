В парных образах: Владимир Остапчук восхитил фото с поцелуями со своей избранницей

Звездный телеведущий в последнее время не скрывает от публики новую избранницу и делится общими фото с 22-летней Екатериной Полтавской. Пара вместе прогулялась в День Киева в парных образах.

Владимир Остапчук восхитил сеть фото с любимой. На фотографиях пара выглядит счастливой, обнималась и целовалась.

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Пара вместе праздновала День Киева, который отмечали в столице 28 мая. В этот день Владимир Остапчук порадовал поклонников новыми фотографиями с Екатериной Полтавской.

Звездная пара провела воскресенье вместе и отправилась на празднование Дня Киева с друзьями. Для прогулки по городу Владимир и Екатерина выбрали яркие парные образы – розовые футболки и брюки песочного цвета.



Владимир Остапчук с девушкой Екатериной Полтавской / Фото с его инстаграммы

На новых фотографиях, сделанных в центре Киева, Остапчук показал объятия и нежные поцелуи с любимой. "Family look", – подписал фото ведущий и добавил эмоджи в виде сердечка.

Екатерина также поделилась на своей странице в соцсетях этими фотографиями с ведущим и прислала ему смайлик-сердце в комментариях.



Владимир Остапчук с любимой / Фото с его инстаграммы

Реакция сети

Поклонники засыпали пару комплиментов. Они пишут, что девушка и ведущий очень подходят и хорошо смотрятся вместе:

"Владимир стал на несколько лет младше вместе с Екатериной".

"Красивые и счастливые".

"Видела Вас на Контрактовой) Была видна нежность в отношениях...объятия легкие, нежность и молодость) Класс...радуюсь за людей!"

"Какие красивые. Великолепная пара".

"Это ваша пара. Вы замечательные!"

"Очень похожи, как по мне".

Однако некоторые подписчики снова "набросились" на Владимира Остапчука из-за их разницы в возрасте (ему 38, а Екатерине – 22 года). Фаны пошутили и на эту тему: "Екатерина тебе у дочери годится", "Интересно, а следующей будет хотя бы 18 yo?", "Следующая будет еще младше", "Как быстро, недавно еще была вторая женщина...".

К слову, только этой весной Владимир Остапчук подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской, показав общие фото. Оказалось, что он старше своей любимой на 16 лет.

Родители Екатерины Полтавской, по ее словам, спокойно отреагировали на это и уже нашли общий язык с ведущим. Остапчук также уже познакомил своих родителей с 22-летней девушкой Катей, когда те приезжали в Киев.