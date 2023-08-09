Девушка впервые опубликовала фото в белье, чтобы показать свои шрамы на ногах. Марина Круть решилась на это после скандала с Остапчуком, Буше и Позитивом, которые выразили возмутительные заявления по поводу женского тела.

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Kruть отметила, что она 11 из 10, потому что сумела полюбить себя и свое тело.

Что произошло с Мариной в детстве

Звезда рассказала, что в 8 лет она вылила на себя кипяток, а затем 4 месяца лежала в больнице. Из-за инцидента на ее теле остались шрамы, ведь в то время не было денег, чтобы пересадить кожу.

Марина признается, что стеснялась своего тела и долго скрывала шрамы.

Я не открывала свои шрамы до 18 лет. Я в прямом смысле не показывала их никому. Во время близости я просила всегда выключать свет. Я не купалась на публичных пляжах. Потом у меня появился еще целлюлит и растяжки на бедрах. Я не могла смотреть на себя,

– вспомнила Kruть.

По словам артистки, тогда ей казалось, что никто ее не полюбит, она не выйдет замуж, а люди будут тыкать пальцами на шрамы.



Марина Круть показала шрамы на ногах / Фото с ее инстаграм-сторис

Певица делала много манипуляций со своим телом, чтобы выглядеть лучше, пока не поняла, что любить ее будут не за внешность.

"Что бы я с собой не делала и как бы ни пыталась понравиться кому-то, но любить меня и быть со мной все равно будут за другое. Точно не за внешнее. И никто никогда мне не сказал, что мои шрамы некрасивы. Они прекрасны. Они уникальны. Они часть меня, а если я люблю себя, то люблю и их", – ответила Марина.

Kruть впервые показала свои шрамы

Звезда решила больше не скрывать свою историю и показала поклонникам, как сейчас выглядит. Марина заверила, что больше не стесняется своих шрамов. Девушка впервые показала фото в белье.

Марина Круть опубликовала фото со шрамами:

Артистка также обратилась к подписчикам и заверила, что никто не имеет права оценивать внешность по каким-либо стандартам. Kruть посоветовала женщинам игнорировать людей, пытающихся внушить им, что они "какие-то не такие".

Кстати, немало известных и публичных людей прокомментировали высказывания Остапчука, Буше и позитива в отношении женского тела. Марина KRUTЬ посоветовала им побриться: "Предлагаю скинуться этим троим на депиляцию лобка, чтобы они стали 10 из 10".