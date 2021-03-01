На днях шоумен Владимир Остапчук отправился в Буковель мужской компанией. Однако далеко не все поклонники звезды поняли, почему он отдыхает без жены Кристины. Ведущий заявил, что они с любимой полностью доверяют друг другу, поэтому без боязни проводят время отдельно.

Владимир Остапчук провел зиму и встретил весну на лыжах в Буковеле. На отдых он поехал большой мужской компанией. Поэтому, как признался ведущий, его засыпали вопросами, например: "А почему не взяли жен и девушек?", "Сам катаешься, а Кристина дома?" Отвечать каждому лично шоумен не стал, а вместо этого опубликовал обстоятельное сообщение в инстаграме.

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Почему Владимир Остапчук отдыхает в Буковеле без жены

Он объяснил, что они со второй женой Кристиной Горняк полностью доверяют друг другу, поэтому интересно проводят время как вместе, так и отдельно без конфликтов и обид. Владимир Остапчук уверен, что партнеры должны давать друг другу пространство и расставаться хоть ненадолго, ведь это подпитывает чувства. В инстаграм-сторис он признался, что уже соскучился по любимой.

Считаю абсолютно нормальным отдых друг без друга. Каждому нужны пространство и воздух. Помимо всего прочего, это хорошо подогревает ваши чувства и желания. Здесь главное доверие и уверенность в партнере,

– пояснил Владимир Остапчук.

На откровенное сообщение мужа отреагировала и сама Кристина Горняк, которая осталась в Киеве. Она публично заявила, что поддерживает позицию Владимира Остапчука. По мнению нотариуса, если бы любимый хотел предать ее, в чем убеждены множество пользователей, то не ехал бы ради этого аж в Буковель.

"Я за то, чтобы было комфортно двум партнерам в браке! Но именно двоим, а не так, что другой свое мнение подстраивает. Чтобы "предать" не обязательно ехать в Буковель или куда-то еще, это можно сделать за 10 минут где угодно. А вот почувствовать, что тебе доверяет партнер, что вы не в "рабстве" или тюрьме и у вас есть право жить в кайф, это большого стоит", – высказалась Кристина Горняк.

Кристина Горняк об отдыхе Владимира Остапчука в Буковеле / Скриншот

Добавим, всего несколько недель назад Владимир Остапчук и Кристина Горняк вернулись из отпуска на Мальдивах. На райском острове они отдыхали только вдвоем. Похоже, теперь супруги решили изменить атмосферу и отдохнуть друг от друга.