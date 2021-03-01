Днями шоумен Володимир Остапчук відправився в Буковель чоловічою компанією. Однак далеко не всі шанувальники зірки зрозуміли, чому він відпочиває без дружини Христини. Ведучий заявив, що вони з коханою повністю довіряють одне одному, тому без остраху проводять час окремо.

Володимир Остапчук провів зиму та зустрів весну на лижах в Буковелі. На зимовий відпочинок він поїхав великою чоловічою компанією. Тому, як зізнався ведучий, його засипали запитаннями, наприклад: "А чому не взяли дружин і дівчат?", "Сам катаєшся, а Христина вдома?" Відповідати кожному особисто шоумен не став, а натомість опублікував розлогий допис в інстаграмі.

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Чому Володимир Остапчук відпочиває в Буковелі без дружини

Він пояснив, що вони з другою дружиною Христиною Горняк повністю довіряють одне одному, тому цікаво проводять час як разом, так і окремо без жодних конфліктів та образ. Володимир Остапчук впевнений, що партнери повинні давати одне одному простір і розлучатися хоч ненадовго, адже це підживлює почуття. В інстаграм-сторіс він зізнався, що вже скучив за коханою.

Вважаю абсолютно нормальним відпочинок одне без одного. Кожному потрібні простір і повітря. Крім усього іншого, це добре підігріває ваші почуття і бажання. Тут головне довіра і впевненість у партнері,

– пояснив Володимир Остапчук.

На відвертий допис чоловіка відреагувала й сама Христина Горняк, яка залишилась в Києві. Вона публічно заявила, що підтримує позицію Володимира Остапчука. На думку нотаріуса, якби коханий хотів зрадити її, в чому переконані безліч користувачів, то не їхав би задля цього аж в Буковель.

"Я за те, щоб комфортно двом партнерам в шлюбі! Але саме двом, а не так, що інший свою думку підлаштовує. Щоб "зрадити" не обов'язково їхати в Буковель або кудись ще, це можна зробити за 10 хвилин де завгодно. А ось відчути, що тобі довіряє партнер, що ви не в "рабстві" або в'язниці й у вас є право жити в кайф, це великого варте", – висловилась Христина Горняк.



Христина Горняк про відпочинок Володимира Остапчука в Буковелі / Скриншот

Додамо, лише кілька тижнів тому Володимир Остапчук і Христина Горняк повернулися з відпустки на Мальдівах. На райському острові вони відпочивали лише вдвох. Схоже, тепер подружжя вирішило змінити атмосферу та відпочити одне від одного.