Новая избранница Владимира Остапчука намекнула, что они поженились: "Мой муж"

На днях в сети начали распространяться слухи о том, что шоумен Владимир Остапчук женился на новой избраннице - 22-летней журналистке Екатерине Полтавской. Официальных подтверждений до сих пор нет, однако девушка намекнула, что Остапчук теперь ее муж.

Отметим, если это действительно правда, то для звездного ведущего это уже третий брак. Ведь еще совсем недавно он расстался с Кристиной Горняк.

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Как Екатерина намекнула на женитьбу на Остапчуке

Накануне в Instagram-Stories новая избранница ведущего Екатерина Полтавская неофициально подтвердила, что вышла за него замуж.

Сделала это Екатерина, похвалившись борщом, который приготовила для себя и Остапчука. Говоря о Владимире, Екатерина назвала его своим мужем, хотя раньше называла парнем.

Фото с блюдом девушка подписала: "Мой муж сказал: "11/10".



Екатерина намекнула, что замужем за Остапчуком / Фото с ее инстаграм-сторис

А впоследствии, когда подписчики поинтересовались у Полтавской, одинаковы ли они с мужем порции едят, она пошутила, что питается воздухом.

Добавим, что с утра Екатерина показала, как ее любимый готовит завтрак – шакшуку. Однако на фото у мужчины нет обручального кольца. Так что официально точно неизвестно, действительно ли пара поженилась.



Екатерина с Владимиром Остапчуком готовит завтрак / Фото с ее инстаграм-сторис

Что повлекло за собой слухи о браке

23 февраля пара удивила подписчиков – Екатерина и Владимир застигли интригующие фотографии в Instagram. У них обоих было фото из документ-сервиса "Готово", где, помимо прочего, можно оформить брак за сутки.

В сети сразу предположили, что пара могла жениться. Ведь женщина подписала дату: 22.02.2023 и поставила сердечко.

В соцсетях бывшая шоумена Кристина Горняк ответила, что думает по поводу этих слухов. Прежде всего она официально подтвердила, что действительно разошлась с Владимиром Остапчуком, назвав его бывшим. И добавила: "Я от души желаю ему счастья".

Отметим, что раньше Катя Полтавская намекала, что ее роман с Остапчуком начался, когда он уже не был в браке с Кристиной Горняк.

И хотя СМИ и соцсети давно гудят об их романе, отношения они скрывают. Катя не показывает Остапчука в своем профиле, а он "не светится" с ней у себя.