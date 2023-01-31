"Великое переселение народов": Остапчук и его новая девушка переезжают – где будет жить пара
Источник:Екатерина Полтавская
Ведущий Владимир Остапчук и его молодая любимая Екатерина Полтавская переезжают в другую квартиру. Влюбленные переселяются из жилья, где раньше шоумен жил с Кристиной Горняк.
Екатерина и Владимир уже давно не скрывают, что живут вместе. Влюбленные не афишируют отношения, но все чаще публикуют подобные фото из квартиры Остапчука. Похоже, что теперь решили сменить место жительства.
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Куда переезжают Остапчук и Полтавская
В инстаграм-сторис Полтавская опубликовала фото, на которых показала, как готовится к переезду. Все вещи Екатерина собирает в коробки, называет это "великим переселением народов".
На одном из фото девушка показала вещи, которые доставит на переработку, чтобы не выбрасывать. Она отметила, что это не ее личные вещи. Неизвестно, намекала ли таким образом новая пассия Остапчука на вещи его бывшей жены, которая раньше жила в этой квартире.
Это все вещи, которые мы увозим на переработку, чтобы не выбрасывать. Не мои, конечно. До переезда казалось, что квартира пуста,
– написала Екатерина Полтавская на сторис.
Переезд Остапчука и Полтавской / Скриншот инстаграм-сторис девушки
Ранее в сторис девушка рассказывала, что она с любимым уже нашла квартиру в новом жилом комплексе в Киеве. Похоже, что гнездышко шоумена оказалось маловатым для пары. Екатерина отметила, что одним из главных факторов при выборе квартиры было наличие генератора.
Роман Полтавской и Остапчука: главное
- Недавно Катя Полтавская ответила, что не знает, как "отбить женатого". Так она намекнула, что не разрушала семью Остапчука с Кристиной Горняк, вероятно, их роман завертелся уже после разрыва.
- Также рассказывала, что не планирует рассказывать об отношениях потому что счастье любит тишину. Девушка не хочет пиариться на имени Остапчука. Екатерина отметила, что она и Владимир ничего не скрывают, но и афишировать свою личную жизнь не хотят.
- Несмотря на это, часто ездят вдвоем отдыхать, появляются в публичных местах: Новый год встретили во Львове, потом поехали в Трускавец, несколько дней провели в Буковеле, а также часто проводят время в комплексах отдыха возле Киева.